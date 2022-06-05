Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, dizide sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'DAN BORNOZLU PAYLAŞIM

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizide Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu bornozla çekildiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

YARGI'NIN NEVA'SI BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NA BEĞENİ ÜSTÜNE BEĞENİ

Kalbim Yangın Yeri, 8. Gün, Erkenci Kuş, Sen Çal Kapım'ı ve Yarım Kalan Aşklar gibi dizilerde rol aldıktan Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

INSTAGRAM ALEV ALDI

Başak Gümülcinelioğlu'nun Instagram hesabında 'yin-yang' emojisiyle paylaştığı bornozlu fotoğrafa takipçileri yorum yaptı.

Takipçileri ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun pozuna çok sayıda alev emojisi gönderdi.



