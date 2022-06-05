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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

05.06.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden. Geçtiğimiz yıl aralık ayında başlayan Yargı dizisinde sergilediği performansla dikkatleri çeken başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bu kez bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun takipçileri söz konusu paylaşıma alev emojileri attı. İşte Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun olay olan o pozu...

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, dizide sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'DAN BORNOZLU PAYLAŞIM

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizide Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu bornozla çekildiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

YARGI'NIN NEVA'SI BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NA BEĞENİ ÜSTÜNE BEĞENİ

Kalbim Yangın Yeri, 8. Gün, Erkenci Kuş, Sen Çal Kapım'ı ve Yarım Kalan Aşklar gibi dizilerde rol aldıktan Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

INSTAGRAM ALEV ALDI

Başak Gümülcinelioğlu'nun Instagram hesabında 'yin-yang' emojisiyle paylaştığı bornozlu fotoğrafa takipçileri yorum yaptı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

Takipçileri ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun pozuna çok sayıda alev emojisi gönderdi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun bornozlu pozu olay oldu!

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Hüseyin Avni Danyal Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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