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  4. Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu ablasını paylaştı! "Canımın kıymetli yarısı"

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu ablasını paylaştı! "Canımın kıymetli yarısı"

21.01.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi yayınlandığı günden beri ilgi ve merakla izleniyor. Dizide Engin'in katil şüphelilerinin arasında bulunan, Savcı Pars'ın kardeşi Hakime Neva sosyal medyada ilgi çekiyor. Güzelliğiyle ve iddialı pozlarıyla beğeni toplayan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu ablasıyla pozunu paylaştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu ablasını paylaştı! "Canımın kıymetli yarısı"

Kalbim Yangın Yeri, Sen Çal Kapımı gibi dizilerde yer alan ancak Yargı'da canlandırdığı Hakime Neva karakteriyle yıldızı daha da parlayan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu merak ediliyor. Yargı son bölümde Engin'i öldürebilecek isimler arasında yer alan Neva sosyal medyada gündem oldu.

22 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, birçok farklı ülkede yaz okullarına katılarak ilk oyunculuk deneyimini ABD'de gerçekleştirdi. Mimar olan ablasının izinden giderek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ni bitiren Gümülcinelioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

Ekran Alıntısı

Ablasının izinden giden güzel oyuncu sosyal medya paylaşımında ablasına da yer verdi. Ablası Deniz ile pozunu paylaşan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu paylaşımında "Canımın kıymetli yarısı" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken ikiliye beğeni yağdı. Abla kardeşin pozuna "İkiz gibisiniz" yorumları yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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