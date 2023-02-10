Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu isyan etti! ''Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz yine...''

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'da yaşayan anneleri için acil yardım çağrısında bulunmuştu. Nevber Yurdal Çitanak'tan hala haber alamadıklarını dile getiren Başak Gümülcinelioğlu 'Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz'' diyerek sosyal medya hesabından isyan etti...
Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Gümülcinelioğlu twitter üzerinden yaptığı paylaşımları şöyle;
''Annemize henüz ulaşamadık ama Ses gelmiyor diye terk ettikleri enkaz alanımıza, günlerdir uğraştığımız çekmeye çalıştığımız ekipler BUGÜN geldi ve ALANDA SES BULDULAR!
Umuyoruz geç kalınmamıştır.
Eli, gönlü, emeği, yardımı dokunan herkes, varolun!
Sayenizde umudumuz var…''
Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz, YİNE.
Gelen ekipler bir zaman sonra enkazı terk ediyor…
Antakya’nın en fazla insanlı ve en geniş metrekareli enkazından bahsediyoruz. 3 gün aralıksız iş olduğunu söyleyen ekip buradan gitti!
Sümerler mah. Kooperatif Evleri A3 blok Antakya/Hatay
Ünlü oyuncunun bu paylaşımlarına sosyal medyadan destek yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;
Acil bu aile günlerdir yardım istiyor, aynı durumda birçok insan olduğunu biliyoruz ama lütfen onlara yardım edin
Aileniz için dua ediyorum ve sizi kalpten anlıyorum biz artık en azından bedenlerinin bize verilmesini istiyoruz. Hatay'da girilemeyen o kadar çok enkaz varki sadece bekliyoruz bekliyoruz ve bekliyoruz.
Dualarımız umutlarımız sizinle. Gözümüz güzel haberlerinizde. Allah yardımcınız olsun
Allah'ım yardımcınız olsun.. dualarımız sizinle.. hepinizle. güçlü olun ve umudunuzu kaybetmeyin lütfen.
Dualarımız sizinle. İnşallah bir an önce ulaşabilirsiniz.
Umutla bekliyoruz Başak.. Güzel haberleri bekliyoruz..