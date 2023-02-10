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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu isyan etti! ''Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz yine...''

10.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Neva karakterinin ardından Sipahi dizisindeki oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Başak Gümülcinelioğlu, günlerdir Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay için yardım bekliyor. ''Annemize henüz ulaşamadık'' diyen Gümülcinelioğlu ''Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz'' sözleri ile isyan etti...

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu isyan etti! ''Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz yine...''

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'da yaşayan anneleri için acil yardım çağrısında bulunmuştu. Nevber Yurdal Çitanak'tan hala haber alamadıklarını dile getiren Başak Gümülcinelioğlu 'Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz'' diyerek sosyal medya hesabından isyan etti...

''ANNEMİZE HENÜZ ULAŞAMADIK''

Çağrı Çıtanak'ın eşi Başak Gümülcinelioğlu son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Gümülcinelioğlu twitter üzerinden yaptığı paylaşımları şöyle;

Başak 1

''Annemize henüz ulaşamadık ama Ses gelmiyor diye terk ettikleri enkaz alanımıza, günlerdir uğraştığımız çekmeye çalıştığımız ekipler BUGÜN geldi ve ALANDA SES BULDULAR!
Umuyoruz geç kalınmamıştır.
Eli, gönlü, emeği, yardımı dokunan herkes, varolun!
Sayenizde umudumuz var…''

''NE YAPACAĞIMIZI BİLMEZ HALDEYİZ YİNE''

Başak 2

Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz, YİNE.
Gelen ekipler bir zaman sonra enkazı terk ediyor…
Antakya’nın en fazla insanlı ve en geniş metrekareli enkazından bahsediyoruz. 3 gün aralıksız iş olduğunu söyleyen ekip buradan gitti!

Sümerler mah. Kooperatif Evleri A3 blok Antakya/Hatay

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Ünlü oyuncunun bu paylaşımlarına sosyal medyadan destek yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Acil bu aile günlerdir yardım istiyor, aynı durumda birçok insan olduğunu biliyoruz ama lütfen onlara yardım edin

  • Aileniz için dua ediyorum ve sizi kalpten anlıyorum biz artık en azından bedenlerinin bize verilmesini istiyoruz. Hatay'da girilemeyen o kadar çok enkaz varki sadece bekliyoruz bekliyoruz ve bekliyoruz.

  • Dualarımız umutlarımız sizinle. Gözümüz güzel haberlerinizde. Allah yardımcınız olsun

  • Allah'ım yardımcınız olsun.. dualarımız sizinle.. hepinizle. güçlü olun ve umudunuzu kaybetmeyin lütfen.

  • Dualarımız sizinle. İnşallah bir an önce ulaşabilirsiniz.

  • Umutla bekliyoruz Başak.. Güzel haberleri bekliyoruz..

  • Dualarımız seninle, umarım anneni sağ salim bulursun.
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