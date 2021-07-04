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Yargıtay'dan 'münafık' kararı: Hakaret değil

04.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "münafık" sözünün hakaret olmadığına hükmetti. Yüksek mahkeme, 'Senden hoca değil münafık bile olamaz' dediği için mahkum edilen sanığın mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay'dan 'münafık' kararı: Hakaret değil

Tartıştığı kişiye, "Senden hoca değil münafık bile olmaz" diyen kişi hayatının şokunu yaşadı. Hakarete maruz kaldığını öne süren kişi, "münafık" kelimesini kullanan genci mahkemeye şikayet etti. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı mahkum etti. Karar kesinleşti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulundu.

Devreye giren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "münafık" kelimesini hakaret saymadı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur şeref, ve itibarı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki 'senden hoca değil münafık bile olamaz' sözünün, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden 'hakaret' suçundan sanık hakkında kurulan Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına, hükümdeki hukuka aykırılık sanığa verilen cezanın kaldırılmasını gerektirmekle, aynı Kanunun 4-D fıkrası gereğince, sanığın hakaret suçundan beraatine oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
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