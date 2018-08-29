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Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

Yarın 30 Ağustos zafer bayramı kutlanacak. Türkiye’nin resmi bayramlarından biri olan 30 Ağustos’un bazen resmi tatil olup olmadığı unutulabiliyor. Bu yüzden yarın tatil mi diye düşünenler çıkıyor. İşte 30 Ağustos resmi tatil mi yani yarın özel firmalar ile kargolar, bankalar açık mı sorularının cevabı...

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Türkiye’de tatiller ve bayramlar öncesinde tatil kaç gün, bu bayram herkese tatil mi, kimlere tatil; tatilde bankalar, resmi kuruluşlar ve özel firmalar açık mı soruları gündeme gelir. Yarın Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli günlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı’nda zaferini getiren Büyük Taaruz’un anıldığı 30 Ağustos Zafer bayramı kutlanacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Yarın yasal olarak kimlere tatil ve kargo, banka gibi özel kuruluşlar açık olacak mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ? BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye’de resmi tatil ilan edilen günlerden biri de 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. Yani yarın kamu kurumlarının yanında bankalar, kargo firmaları, noter gibi özel kuruluşlar da kapalı olacak.

2018’İN KALANINDA RESMİ TATİLLER

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI ve SÖZLERİ

Yarın yani 30 Ağustos’ta bu özel günün anlam ve öneminin altının çizmek için 30 Ağustos mesajları da paylaşılacak. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile ilgili söylenen sözler...

  • Bizlerin bugün dahi kutlarken büyük onur duyduğumuz bu zaferi bizlere kazandıran başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.

  • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

  • 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.

  • Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

  • Dünyada Türk ordusu gibi başka bir ordu yoktur. Cephanesiz, aç, susuz, uykusuz, süngüsüyle de olsa azmi ile bu başarıyı elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin Zafer Bayramı kutlu olsun.

    • Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

  • Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

  • Biz Türkler Tarih Boyunca Hürriyet Ve İstiklale Timsal Olmuş Bir Milletiz.

  • Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

    • ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

    • Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

    • İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

  • Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

  • Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

  • Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

  • Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

  • Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

  • Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.
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