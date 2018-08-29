Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Türkiye’de tatiller ve bayramlar öncesinde tatil kaç gün, bu bayram herkese tatil mi, kimlere tatil; tatilde bankalar, resmi kuruluşlar ve özel firmalar açık mı soruları gündeme gelir. Yarın Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli günlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı’nda zaferini getiren Büyük Taaruz’un anıldığı 30 Ağustos Zafer bayramı kutlanacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Yarın yasal olarak kimlere tatil ve kargo, banka gibi özel kuruluşlar açık olacak mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ? BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye’de resmi tatil ilan edilen günlerden biri de 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. Yani yarın kamu kurumlarının yanında bankalar, kargo firmaları, noter gibi özel kuruluşlar da kapalı olacak.

2018’İN KALANINDA RESMİ TATİLLER

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.