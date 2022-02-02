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Yarının Sınırında nerede ve ne zaman çekildi? Yarının Sınırında oyuncuları ve konusu nedir?

02.02.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'nin yer aldığı Yarının Sınırında filmi görsel efektleri ve etkileyici konusu ile izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımlar arasında yer alıyor. Bilimkurgu-aksiyon türündeki Yarının Sınırında filminin yönetmenliği Doug Liman'a, senaristliği ise Christopher McQuarrie ve Jez Butterworth'a ait. İşte Yarının Sınırında filmi hakkında merak edilenler...

Yarının Sınırında nerede ve ne zaman çekildi? Yarının Sınırında oyuncuları ve konusu nedir?

Dünya çapında oldukça izlenen ve sevilen filmlerden olan Yarının Sınırında filmi 2014 yılında sinemaseverlerle buluştu. Başrollerinde Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton gibi oyuncular yer alıyor. Tom Cruise, 'Bill Cage' karakterine hayat veriyor. Amerikan yapımı bu film All You Need Is Kill isimli Japon romanından uyarlandı ve gişede 70.5 milyon dolar hasılat elde etti. İşte Yarının Sınırında filmi hakkında detaylar...

YARININ SINIRINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yarının Sınırında filminin çekimleri 2012'de başladı. Çekimler, İngiltere'deki Leavesden Studios, Trafalgar Meydanı ve Saunton Sands'da gerçekleştirildi.

Yarının Sınırında nerede ve ne zaman çekildi? Yarının Sınırında oyuncuları ve konusu nedir?

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mimics adlı uzaylı birliği yakın gelecekte dünyayı ele geçirir. Bu birlik birçok şehrin yok olmasına ve milyonlarca insanın ölümle burun buruna gelmesine neden olur. Dünyadaki hiçbir ordu, onların gücüyle yarışamayacak durumdadır. Subay Bill Cage önceden bu savaşların hiçbirine katılmamış, deneyimsiz bir askerdir ve bu görev onun için intihar demektir. Cage kısa sürede öldürülür ancak her şeye yeniden başlar. Kurtuluşu sağlamak için her seferinde ölüp tekrar dirilmesi gerekir.

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Tom Cruise -Bill Cage
  • Bill Paxton -Sergeant Farell
  • Emily Blunt -Rita Vrataski
  • Brendan Gleeson -General Bringham
  • Franz Drameh -Ford
  • Charlotte Riley -Nance
  • Lara Pulver -Karen Lord
  • Dragomir Mrsic -Kuntz
  • Noah Taylor -Dr. Carter
  • Tony Way -Kimmel
  • Jonas Armstrong -Skinner


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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
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