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  4. Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

11.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yarıyıl tatili öne alınacak mı?' sorusuyla ilgili olarak "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

'EN AZ BİR SINAV YÜZ YÜZE YAPILACAK'

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.

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