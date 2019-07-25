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220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Eski model Elizabeth Hoad, hayatı boyunca 220 romantik ilişki yaşadığını, bunların hepsinin başarısız olduğunu ve bu yüzden artık erkeklerden vazgeçtiğini söyleyerek köpeğiyle dünya evine girmeye karar verdiğini duyurdu.

220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!

Gençliğinde, İngiltere'de dergilerin 3. sayfasında yer alan ve 'Sayfa kızı' denilen modellerden olan Hoad, mutlu sonla bitmeyen ilişkilerinin arından Golden Retriever cinsi köpeği Logan ile evlenme kararı aldı.

49 yaşındaki Hoad, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada kararının nedenini 'ilişki geçmişinin pek parlak olmaması'na bağladı.

Hayatı boyunca 6 fark çöpçatanlık uygulaması kullandığını, 220 ilişki yaşadığını ancak bunların hepsinin kısa soluklu olduğunu belirten Hoad, iki kere nişanlandığını ve hiç evlenmediğini söyledi.

1980'lerde dönemin popüler golf oyuncularından Steve Ballesteros ve ralli pilotu James Hunt ile de ilişki yaşadığını hatırlatan Hoad "Artık erkeklerden vazgeçtim" dedi.

Köpeği Logan'ın ise onu asla bırakmayacağını bildiğini söyleyen Hoad, "Bazılara bana çılgın diyebilir. Ama bu benim 'asla ayrılmayacağız' deme tarzım" dedi.

Hoad, Katolik kilisesinde bir papazı, altı yaşındaki Logan'la olan birliklerini kutsamaya ikna etmeyi umduğunu söyledi.

Logan ile gerçekleştirmeyi planladığı törenin ayrıntılarını ise şöyle anlattı:

"20 kişinin katılacağı törende Logan'ın Husky cinsi arkadaşları Ajax ve Bear sağdıç olacak. Ben yüzük, Logan ise altın bir bileklik takacak. Sonra da

2009 yılında da İrlanda'da 35 yaşındaki Wilhelmina Callaghan isimli kadın, Yorkshire cinsi 'Henry' isimli köpeğiyle evlenmişti. Callaghan bu sene ise 10. 'yıl dönümlerini' kutlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
eski model Elizabeth Hoad köpek evlilik

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