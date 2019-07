220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!

Gençliğinde, İngiltere'de dergilerin 3. sayfasında yer alan ve 'Sayfa kızı' denilen modellerden olan Hoad, mutlu sonla bitmeyen ilişkilerinin arından Golden Retriever cinsi köpeği Logan ile evlenme kararı aldı.

49 yaşındaki Hoad, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada kararının nedenini 'ilişki geçmişinin pek parlak olmaması'na bağladı.

Hayatı boyunca 6 fark çöpçatanlık uygulaması kullandığını, 220 ilişki yaşadığını ancak bunların hepsinin kısa soluklu olduğunu belirten Hoad, iki kere nişanlandığını ve hiç evlenmediğini söyledi.

Former model Elizabeth Hoad hopes to persuade her local Catholic church to allow her to wed her six-year-old golden retriever.Chatting to the Mirror she told them that she: 'had 220 dates in eight years from six dating sites and it's generally been a disaster.' @ElaineCrowley pic.twitter.com/sHAnqw4GPF