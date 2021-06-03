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  4. Yasağa uymayan İrem Derici ceza yedi! Yaşananlarla dalga çekti

Yasağa uymayan İrem Derici ceza yedi! Yaşananlarla dalga çekti

03.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlüler koronavirüs yasağını delince ceza yedi. İrem Derici kameraların önüne girerek "Beni çek" dediği anları paylaşıp kendiyle dalga geçti.

Şarkıcılar İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, oyuncular Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy’de bir mekanda arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

Keyifli geçen yemekte şarkıcılar ve oyuncular, koronavirüs salgınına karşı alınan mekanların saat 21:00’a kadar açık olması yasağına aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

İREM DERİCİ DALGA GEÇTİ

İrem Derici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi.

aüaüaüa

Derici daha sonra çıkan haberleri de sosyal medya hesabınden ti'ye aldı. Derici kameraların önüne giderek "Olay bende abi beni çek; günahkar ben" dedi.

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O anları paylaşan Derici paylaşımına "Ben maalesef şahane bir insanım" yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Enis Arıkan İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
kafayı kullanın, "fetih kutlaması veya akp kongresi "deyip ceza yemeyin, onlara herşey serbest....
Bunun aldığı ceza bizi bağlamaz ama bu ve bunun gibi medya maymunu kadınlar ülkemiz insanına cezadır...
hepiniz pisliksiniz ve pisliginizde bogulun
hmm Bu durumda polisle dalga geçer gibi biz bunu yaparız anlamı çıkıyor burada tabii polis normal vatandaşa göre kesmiyecek cezayı.. vatadaş yakladı mı kaç 3000 TL di.. demek bu ceza önlü önsüzlere şahıs bası en az 100000 dan artırılmak olabilir 25 kişi * 6 sıfırlı rakamlar.. Tekrar yakalanma halinde de en son berilenmiş 6 sıfırlı rakmanın 3 katı ondan sonra bakalım ne olacak

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