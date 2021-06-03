Yasağa uymayan İrem Derici ceza yedi! Yaşananlarla dalga çekti

Şarkıcılar İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, oyuncular Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy’de bir mekanda arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

Keyifli geçen yemekte şarkıcılar ve oyuncular, koronavirüs salgınına karşı alınan mekanların saat 21:00’a kadar açık olması yasağına aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.

İREM DERİCİ DALGA GEÇTİ

İrem Derici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi.

Derici daha sonra çıkan haberleri de sosyal medya hesabınden ti'ye aldı. Derici kameraların önüne giderek "Olay bende abi beni çek; günahkar ben" dedi.

O anları paylaşan Derici paylaşımına "Ben maalesef şahane bir insanım" yazdı.



