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  4. Yasak aşk iddiası canından etti! Karısının ilişki yaşadığı otobüs şoförünü buldu... İntikamını almak için bıçaklayarak öldürdü

Yasak aşk iddiası canından etti! Karısının ilişki yaşadığı otobüs şoförünü buldu... İntikamını almak için bıçaklayarak öldürdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 09:44
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43 yaşındaki Leonardo Sebastian Figueroa isimli bir otobüs şoförü Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Glew bölgesinde görevi başındayken bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Otobüsün içinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ikilinin saldırıdan önce birbirleriyle konuştuklarını gösterdi.

Yasak aşk iddiası canından etti! Karısının ilişki yaşadığı otobüs şoförünü buldu... İntikamını almak için bıçaklayarak öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Glew bölgesinde bir otobüs içi güvenlik kamerası saldırı anını kaydetti. Şüpheli Calixto de Jesus Ojeda'nın otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürmeden önce onunla bir süre konuştuğu görüldü. Yerel haber kaynakları cinayetin nedenini yasak aşk olarak açıkladı.

FRENE BASMAYI BAŞARDI

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Ojeda, karısının yasak aşk yaşadığını düşündüğü otobüs şoförünün kullandığı araca bindi ve adamla bir süre konuştuktan sonra çantasından çıkarttığı bıçakla onu bıçakladı. Yaralı sürücü frene basarak otobüsü durdurmayı başardı. Bir görgü tanığı, kanlı saldırıdan hemen sonra sağlık görevlilerini çağırdı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki saatler sonra hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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