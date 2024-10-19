Yasak aşk iddiası canından etti! Karısının ilişki yaşadığı otobüs şoförünü buldu... İntikamını almak için bıçaklayarak öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Glew bölgesinde bir otobüs içi güvenlik kamerası saldırı anını kaydetti. Şüpheli Calixto de Jesus Ojeda'nın otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürmeden önce onunla bir süre konuştuğu görüldü. Yerel haber kaynakları cinayetin nedenini yasak aşk olarak açıkladı.

FRENE BASMAYI BAŞARDI

Ojeda, karısının yasak aşk yaşadığını düşündüğü otobüs şoförünün kullandığı araca bindi ve adamla bir süre konuştuktan sonra çantasından çıkarttığı bıçakla onu bıçakladı. Yaralı sürücü frene basarak otobüsü durdurmayı başardı. Bir görgü tanığı, kanlı saldırıdan hemen sonra sağlık görevlilerini çağırdı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki saatler sonra hayatını kaybetti.