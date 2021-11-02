Yasak Elma 118. son bölüm final sahnesinde Kumru'dan Yıldız'ı çıldırtan yasak aşk itirafı: Sevdiğim kadar sevildim!

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 1 Kasım Pazartesi akşamı 118. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Yıldız'ın yüzlerce kişinin katıldığı bir davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa etmesinin ardından ortalık karıştı.

"SEVDİĞİM KADAR SEVİLDİM"

Yasak Elma'nın final sahnesinde ise Kumru, katıldığı bir televizyon programında Çağatay'la olan ilişkisini doğruladı ve itiraflarda bulundu.

Kumru, "Ben çok büyük bir aşk yaşadım. Yaşadığım aşk yüzünden neden insanlardan özür dilemek zorundayım? Şu an mutsuzum. İnsanlar bana hak vermiyor olabilir ama hiç pişman değilim. Çünkü sevdiğim kadar sevildim" dedi.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar.



Çağatay ise Yıldız’ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder.

Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.



