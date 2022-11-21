Yasak Elma 155. bölüm full izle! Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle tek parça!

Beş başarılı sezonu geride bırakan, Fox Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma, 6. ve iddialı sezonuyla yeniden ekrana gelmeye devam ediyor. Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yine heyecan dolu dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Yasak Elma 155. yeni bölüme dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Yasak Elma 155. bölüm full izle!

Yasak Elma 155. bölümde neler olacak?

Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız’ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır.

Kumru yeni tanıştığı doktor Selim’i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan’ı kazanmak için nihai çözümü bulur.

Oyuncu kadrosunda Şebnem Dönmez, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever’in de bulunduğu Yasak Elma her pazartesi izleyicisinin karşısına çıkıyor.

