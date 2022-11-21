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Yasak Elma 155. bölüm full izle! Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle tek parça!

21.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam 155. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Geçen hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizide bu akşam yine fırtınalar esecek. Dizinin yeni bölümünde; Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız’ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır....

Yasak Elma 155. bölüm full izle! Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle tek parça!

Beş başarılı sezonu geride bırakan, Fox Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma, 6. ve iddialı sezonuyla yeniden ekrana gelmeye devam ediyor. Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerini paylaştığı dizide bu hafta yine heyecan dolu dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Yasak Elma 155. yeni bölüme dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı? Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı?

Yasak Elma 155. bölüm full izle!

3 yasak elma

Yasak Elma 155. bölümde neler olacak?
Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız’ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır.

Kumru yeni tanıştığı doktor Selim’i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan’ı kazanmak için nihai çözümü bulur.

2 yasak elma

Oyuncu kadrosunda Şebnem Dönmez, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever’in de bulunduğu Yasak Elma her pazartesi izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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