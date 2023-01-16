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Yasak Elma 162. bölüm İZLE tek parça! Fox Tv Yasak Elma 162. bölüm özeti!

16.01.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 162. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye sevilen oyuncu Nehir Erdoğan da katılıyor. Yasak Elma yeni bölümüne dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

Yasak Elma 162. bölüm İZLE tek parça! Fox Tv Yasak Elma 162. bölüm özeti!

Yasak Elma bu akşam 162. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Her hafta izleycisine keyif dolu dakikalar yaşatan dizide yine yer yerinden oynayacak. Dizinin yeni bölümünde; Doğan, Handan’ı uzaklaştırmak için bir plan hazırlarken Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia’yla uğraşmaya başlarlar.

YASAK ELMA 162. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YASAK ELMA 162. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan, Handan’ı uzaklaştırmak için bir plan hazırlarken Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia’yla uğraşmaya başlarlar. Ne yazık ki Julia sandıklarından daha dişli çıkacaktır.

YASAK ELMA’YA SÜRPRİZ OYUNCU!

Diziye sevilen oyuncu Nehir Erdoğan katılıyor. Erdoğan; Çok güzel, entelektüel, yardımseverliği ve mütevazılığı ile hem sevilen hem de saygı duyulan Julia Moran karakterine hayat verecek.

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Julia’nın, Doğan’la (Murat Aygen) yıllardan beri süren ve gözlerden uzak yaşadığı uzun bir ilişkisi vardır. Doğan’ın hayatında en çok saygı duyduğu kadındır. Bundan sonra Ender ve Yıldız’ın yepyeni ve üstün vasıflara sahip yeni bir düşmanı olacaktır…

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YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

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