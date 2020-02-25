Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika'nın zehirlediği Nadir ölüyor mu? Yasak Elma 70. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 70. son bölümüyle 24 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Halit'in şirketi, Afrika'daki yatırımların batmasıyla iflas etti. Bir anda her şeyini kaybeden Halit, köşkten de kovuldu. Leyla da iflas eden Halit'i terk etti. Halit'in karşısına çıkan Leyla'nın "İflas etmişsin. Seni hiç sevmedim hiç de istemedim. Ama hayatındaki hiç kimse seni istemedi. Herkes seninle para için birlikte oldu ve kabalıklarına katlandı" sözleri Halit'i bir kez daha yıktı.

YASAK ELMA'DA NADİR ÖLÜYOR MU?

Yasak Elma'nın 71. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender, Şahika'yı şirketten kovuyor. Ender'in "

Şahikacım buraya senin olmayan işine son vermeye geldim. Odayı boşaltman gerek" sözleri dikkat çekiyor. Nadir'e giden Şahika bir darbe de ondan alıyor. Ancak intikam planı yapan Şahika, Nadir'in içkisine zehir koyuyor.

Aniden fenalaşan Nadir yere yığılıyor. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nadir ölürken, ünlü oyuncu Hakan Karahan da diziye veda edecek.



YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.

