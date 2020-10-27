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Yasak Elma 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit kiminle evlenecek? Yıldız mı Şahika mı? Yasak Elma 82. son bölümde neler oldu?

27.10.2020 01:55 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisi 82. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın 83. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'da Şahika ve Halit, Yıldız'a büyük bir oyun oynuyor. Evleneceği Yıldız'ın Kerim'le ilişkisini Şahika'nın çektirdiği fotoğraflarla ispatlayan Halit, Şahika'nın "Düğünde benimle evleneceksin" şartını kabul ediyor. Yıldız ile Halit'in nikahında ortaya ise gelinliğiyle Şahija çıkıyor. İşte Yasak Elma 83. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 82. bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 2 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 83. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde, Yıldız ile evlilik hazırlığı yapan Halit'in yanına gelen Şahika şok bir teklif yaptı.

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YILDIZ VE HALİT'İN NİKAHINDA ŞAHİKA ŞOKU!

Şahika, "Yıldız ile Kerim'in ilişkisinin olduğunun belgeme peşindesin. Yolladığın fotoğrafçı çekemedi ama neyse ki ben önlemimi aldım" diyerek Kerim ve Yıldız'ın fotoğraflarını Halit'e verdi. Şahika, Halit'e ise "Yıldız'la evleneceğin gün benimle evleneceksin" teklifinde bulundu. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında ise, Yıldız ve Halit'in nikahının kıyılacağı anlarda ortaya gelinliğiyle çıkan Şahika herkesi şoke ediyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür.

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Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur.

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Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

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