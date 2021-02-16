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Yasak Elma 98. son bölümde şaşırtan final! Hasan Ali, Ender yerine Şahika'yla evlendi!

16.02.2021 02:27 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 98. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Ender, Hasan Ali Kuyucu'yu elindeki görüntülerle tehdit etti ve şirketteki hisselerini istedi. Ancak Hasan Ali'nin "Hisseler ancak aynı soyadı taşıyan bir kişiye devredilir" sözüne ise Ender "Evleneceğiz" yanıtını verdi. Final sahnesinde ise Ender'le evlendiği sanan Hasan Ali, Şahika'yla evlendiğini anlayınca büyük şok yaşadı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 98. yeni bölümüyle 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi.

ENDER'DEN HASAN ALİ'YE BÜYÜK TUZAK

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika'yı öldürdüğünü sanan Hasan Ali'ye Ender tuzak kurdu. Hasan Ali'nin adamının, içinde Şahika'nın olduğu halıyı denize attığı görüntüleri ortaya çıkaran Ender harekete geçti.

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Ender bu görüntüleri polise vermemesi karşılığında hisseleri istedi. Hasan Ali'nin "Hisseler ancak aynı soyadı taşıyan bir kişiye devredilir" yanıtı sonrasında ise Ender onu nikah masasına oturttu.
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Ancak nikah masasında gelinin yüzü kapalıydı. Ender'le evlendiğini düşünen Hasan Ali, kapıdan içeri Ender'in girdiğini görünce afalladı. Hasan Ali, Şahika'nın ise gelinliğinin yüzünü açmasıyla tuzağa düştüğünü anladı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali’yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir.

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Ender hisseleri geri alana kadar Şahika’nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali’nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

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