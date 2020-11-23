Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay devri başlıyor! Yasak Elma 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Yasak Elma'da Halit Argun karakterinin ölmesiyle Talat Bulut diziye veda ederken, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan da ayrıldı. Flaş ayrılık kararlarının sonrasında ise diziye Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Mert Altınışık katıldı. Yasak Elma'nın 23 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 86. yeni bölümünde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri, Halit'in ölümünün ardından Argun Holding'in yeni ortağı olacak.

Son olarak Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay'ın oynadığı Çağatay ise Yıldız'ın yeni aşkı olacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır.

Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur.