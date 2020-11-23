MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay devri başlıyor! Yasak Elma 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay devri başlıyor! Yasak Elma 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

23.11.2020 02:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 86. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'da Talat Bulut'un oynadığı Halit Argun karakterinin ölümünden sonra yeni bir dönem başlıyor. Yasak Elma'ya katılan ünlü oyuncular Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay yeni bölümde ilk defa karşısına çıkacak. Peki Yasak Elma'da Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar hangi rollerde oynuyor? İşte Yasak Elma 86. bölüm fragmanı ve konusu.

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Yasak Elma'da Halit Argun karakterinin ölmesiyle Talat Bulut diziye veda ederken, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan da ayrıldı. Flaş ayrılık kararlarının sonrasında ise diziye Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Mert Altınışık katıldı. Yasak Elma'nın 23 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 86. yeni bölümünde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri, Halit'in ölümünün ardından Argun Holding'in yeni ortağı olacak.

Yasak Elma_86 (7)

Son olarak Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay'ın oynadığı Çağatay ise Yıldız'ın yeni aşkı olacak.

Yasak Elma_86 (1) (1)

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma_86 (6)

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır.

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!

Yasak Elma_86 (5)

Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Yasak Elma_86 (4)

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur.

Yasak Elma_86 (3)
Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

Yasak Elma_86 (2)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kesinlikle sokakta konuşmam''Kesinlikle sokakta konuşmam'
Ramo'ya Çukur'dan bomba transfer!Ramo'ya Çukur'dan bomba transfer!
22 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?22 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

Ayasofya'da eşsiz görüntü! 7 yıl sonra ortaya çıktı

Ayasofya'da eşsiz görüntü! 7 yıl sonra ortaya çıktı

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Soylu devreye girdi, 80 yıllık husumet sona erdi

Soylu devreye girdi, 80 yıllık husumet sona erdi

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın kına gecesinde büyük şok! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. son bölümde neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük şok!

Ramo'da yeni düşman! Mehmet Yılmaz Ak, Mazhar rolüyle Ramo'ya katıldı! Ramo dizisi 22. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Ramo'ya Çukur'dan bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır ve Bahar'ın ilişkisi ortaya çıkıyor

EDHO'da herkesi şaşırtan ilişki! İşte Hızır'ın yeni sevgilisi!

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu mu?

Bir Zamanlar Çukurova için flaş karar!

Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine döndü!

Koronayı yenen ünlü oyuncu setlere döndü!

Mustafa Uğurlu yeni diziyle ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'de hangi rolde oynayacak?

İddialı diziyle ekrana dönüyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.