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Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade hangi rolde oynuyor? Yasak Elma 44. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2019 02:29 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 44. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'ya son bölümde ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade de katıldı. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'daki Şahika rolüyle Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin hayatını değiştirecek. Final sahnesinde Kaya'nın evine gelen Ender, kapıyı açan Şahika'yı görünce dondu kaldı. Eski sevgilisi Kaya ise üzerinde bornozla gelince Ender büyük şok yaşadı. İşte Yasak Elma 44. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma dizisi 44. son bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme güzel oyuncu Nesrin Cavadzade damga vurdu.

Yasak Elma’’ dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkTI.

Daha önce FOX’un sevilen dizisi “Bizim Hikaye”de “Tülay” karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, “Yasak Elma” dizisinde kendisini Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin karşısında bulacak.

NESRIN

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in ayrılmak istediğini öğrenen Yıldız yıkılır ve ondan ayrılmamak için elinden geleni yapar. Zeynep ve Alihan, Elif yüzünden gerginlik yaşarken, Ender, Halit’i kendi evine sokmanın mutluluğunu yaşıyordur. Yiğit ise intikam planını harekete geçirmek için çalışmalara başlar.

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