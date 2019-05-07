Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade hangi rolde oynuyor? Yasak Elma 44. son bölüm izle!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma dizisi 44. son bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme güzel oyuncu Nesrin Cavadzade damga vurdu.

Yasak Elma’’ dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkTI.

Daha önce FOX’un sevilen dizisi “Bizim Hikaye”de “Tülay” karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, “Yasak Elma” dizisinde kendisini Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin karşısında bulacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in ayrılmak istediğini öğrenen Yıldız yıkılır ve ondan ayrılmamak için elinden geleni yapar. Zeynep ve Alihan, Elif yüzünden gerginlik yaşarken, Ender, Halit’i kendi evine sokmanın mutluluğunu yaşıyordur. Yiğit ise intikam planını harekete geçirmek için çalışmalara başlar.

