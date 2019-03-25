Yasak Elma'da Yıldız ve Zeynep'e büyük şok! Yasak Elma 38. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma 25 Mart Pazartesi akşamı 38. yeni bölümüyle Fox TV ekranlarında olacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Alihan'ın Ender ile evlenmesinin ardından aşkından vazgeçen Zeynep, Dündar ile istemediği bir evlilik yapmak üzere. Gelinliğini giyen Zeynep karşısında Alihan'ı görüyor. Alihan büyük aşkına veda öpücüğü veriyor. Yıldız'ın babasıyla ilgili gerçekler ise ortaya çıkıyor.

YASAK ELMA 38. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaya’nın İstanbul’a dönmesi, Ender’in dengesini alt üst eder. Kimsenin bilmediği ve yıllarca sakladığı sırrının açığa çıkma olasılığı onu güçsüz yapar. En kısa zamanda Kaya’yı geldiği yere göndermek üzere harekete geçerken, Kaya’nın kendi kadar dişli olduğunu unutmuştur. Zeynep ve Dündar’ın evlilik hazırlıkları son hız devam eder. Zeynep’in kafasındaki soru işaretleri giderek artarken, beklenmedik bir karar vermek üzerde olduğunun farkında değildir.