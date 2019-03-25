Yasak Elma'da Yıldız ve Zeynep'e büyük şok! Yasak Elma 38. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma 25 Mart Pazartesi akşamı 38. yeni bölümüyle Fox TV ekranlarında olacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Alihan'ın Ender ile evlenmesinin ardından aşkından vazgeçen Zeynep, Dündar ile istemediği bir evlilik yapmak üzere. Gelinliğini giyen Zeynep karşısında Alihan'ı görüyor. Alihan büyük aşkına veda öpücüğü veriyor. Yıldız'ın babasıyla ilgili gerçekler ise ortaya çıkıyor.
YASAK ELMA 38. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kaya’nın İstanbul’a dönmesi, Ender’in dengesini alt üst eder. Kimsenin bilmediği ve yıllarca sakladığı sırrının açığa çıkma olasılığı onu güçsüz yapar. En kısa zamanda Kaya’yı geldiği yere göndermek üzere harekete geçerken, Kaya’nın kendi kadar dişli olduğunu unutmuştur. Zeynep ve Dündar’ın evlilik hazırlıkları son hız devam eder. Zeynep’in kafasındaki soru işaretleri giderek artarken, beklenmedik bir karar vermek üzerde olduğunun farkında değildir.
YASAK ELMA'DA ENDER VE KAYA ESKİ SEVGİLİ Mİ?
Yasak Elma'nın 37. son bölüm final sahnesinde holdinge yeni gelen Ceo Kaya Ekinci, Ender'e büyük şok yaşatıyor. Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya Ekinci karakteri tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanında ise Ender Kaya'yı gitmesi için tehdit ederken aralarındaki bağın ne olduğu ise kafaları karıştırdı. Peki Ender ve Kaya Ekinci eski sevgili mi?
Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanında ise Ender ve Kaya arasındaki hesaplaşma dikkat çekti. Ender, Kaya Ekinci'yi 'Hemen geldiğin yere dön. Çünkü seni burada barındırmayacağım' sözleriyle tehdit etti. Kaya ise Ender'e 'Ben buraya işimi yapmaya geldim. Hiç bir yere gitmeye niyetim yok. Benim sana kızmam gerekmez mi? Seninki öfke falan değil korku' diye yanıt verdi. Halit'in evine davet ettiği Kaya'nın Erim'i sevmesi ise Ender'in gerildiği görüldü. Ender’in Kaya’dan korktuğunu gören izleyenler ise ikilinin geçmişte bir ilişki yaşadığını ve hatta Erim’in gerçek babasının Kaya çıkacağını tahmin ediyorlar. Ender ve Kaya arasında geçmişte nelerin yaşandığı ise merak konusu oldu.
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Bir komploya kurban giden Kemal, kendini Zehra ve Halit’e anlatmaya çalışırken Yıldız kurduğu kusursuz planın keyfini sürer. Ender Yıldız ve Kemal'in otel odasında buluştuğunu Halit'e söyleyince ortalık karıştı. Ender Halit'i de yanına alarak otel odasına gitti. Ancak Yıldız, yan odada sakladığı başka bir kadına kapıyı açtırdı. Halit karşısında damadını başka bir kadınla görünce sinir krizi geçirdi. Ender'in kurduğu plan ise suya düştü. Yıldız ise aradan sıyrılmayı başardı.
Zeynep ve Dündar’ın düğünleri yaklaşırken, Zeynep’in kafasında soru işaretleri oluşmaya başlamıştır. Holdinge yeni gelen Ceo Kaya Ekinci, Ender’in en büyük sınavı olacaktır.
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