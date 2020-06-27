Yasak Elma dizisinden flaş ayrılık

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu; başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide yönetmen değişikliği yaşandı.

Dizinin başlangıcından itibaren yönetmenliğini üstlenen Neslihan Yeşilyurt, yönetmen koltuğunu 'Bir Aile Hikayesi' dizisinin yönetmenliğini yapmış Murat Öztürk'e devretti.

Yeşilyurt'un Medyapım'ın yeni sezonda Kanal D için hazırlayacağı Dr. Foster dizisinin yerli uyarlamasını yöneteceği öğrenildi.

"TUTKUYLA YAŞAMAK GİBİSİ YOK"

Yeşilyurt ayrılığını Instagram hesabından, "Tutkuyla yaşamak gibisi yok...Hele ki sana inanmış hevesli ,yaratıcı bi ekiple berabersen katlanıyor tutkun...3 sezon boyunca ruhumu, zekamı ortaya koymaktan asla imtina etmediğim #yasakelma dizisinden ayrılmış bulunuyorum...Bu süreçte özgür ruhuma destek veren, bana inanan tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kararlı tavırları ve yaratım hevesleri ile beni yüreklendiren canım #yasakelma kadınları! inatçılığınız ,kahkahalarınız,çocuk ruhlarınız bana ilham vermeye devam edicek" diyerek duyurdu.



