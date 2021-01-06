Yasak Elma dizisine yeni kötü karakter geliyor! Nilperi Şahinkaya Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz bölümlerde Talat Bulut veda etmişti. Diziye ünlü oyuncular Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay katılmıştı. Fox TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı.

Yeni transferi dizinin yapımcısı Medyapım sosyal medya hesabından duyurdu.

YASAK ELMA'YA YENİ 'KÖTÜ KARAKTER' GELİYOR!

Son olarak Blu TV'deki Aynen Aynen ve Kanal D'deki Yeni Hayat dizilerinde rol alan Nilperi Şahinkaya'nın canlandıracağı Cansu karakteri, Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek.

Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak. Cansu'nun aslında Şahika ve Ender'in pavyondan bulduğu bir kadın olduğu ortaya çıkacak. Böylece Yasak Elma izleyicileri yeni kötü karakterle daha tanışacak.

YASAK ELMA 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yasak Elma dizisinin 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 93. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.



