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Yasak Elma dizisine yeni kötü karakter geliyor! Nilperi Şahinkaya Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

06.01.2021 01:57 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisine yeni kötü karakter geliyor! Nilperi Şahinkaya Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya da dahil oldu. Son olarak Yeni Hayat ve Aynen Aynen gibi dizilerde yer alan Nilperi Şahinkaya'nın canlandıracağı karakter, Ender, Yıldız ve Şahika'yı zor durumda bırakacak. Yasak Elma'nın 93. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz bölümlerde Talat Bulut veda etmişti. Diziye ünlü oyuncular Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay katılmıştı. Fox TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı.

Yeni transferi dizinin yapımcısı Medyapım sosyal medya hesabından duyurdu.

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YASAK ELMA'YA YENİ 'KÖTÜ KARAKTER' GELİYOR!

Son olarak Blu TV'deki Aynen Aynen ve Kanal D'deki Yeni Hayat dizilerinde rol alan Nilperi Şahinkaya'nın canlandıracağı Cansu karakteri, Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek.

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Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak. Cansu'nun aslında Şahika ve Ender'in pavyondan bulduğu bir kadın olduğu ortaya çıkacak. Böylece Yasak Elma izleyicileri yeni kötü karakterle daha tanışacak.

YASAK ELMA 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yasak Elma dizisinin 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 93. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.


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