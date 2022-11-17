Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan çöl pozları! Beyaz elbisesiyle mest etti

FOX TV'de devam eden Yasak Elma dizisinde "Ender" rolüne hayat veren Şevval Sam resmen yıllara meydan okuyor. Hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Sam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

49 yaşındaki Yasak Elma'nın Ender'i 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çölde verdiği pozları paylaştı.

Beyaz ip askılı elbisesiyle pozlar veren Sam, duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Annesinin paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu Taro Emir Tekin, pozlara kırmızı kalp emojisi koydu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı.

Şevval Sam'ı görenler "Gelin gibi olmuşsun", "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları yaptı.

