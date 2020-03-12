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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den küvet pozu! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, bir dergi için küvetin içinde poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den küvet pozu! Beğeni yağdı

Pis Yedili, Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu Karışık gibi dizilerde rol alan ancak yıldızı Yasak Elma ile parlayan Eda Ece, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasak Elma'da Yıldız karakterini oynayan ve farklı tarzıyla dikkat çeken Ece, Elele dergisi için kamera karşısına geçti.

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Ece'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalamadı.

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Birbirinden farklı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe paylaşım yapan Eda Ece, son olarak küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yasak elma, Eda Ece, Eda Ece küvet,

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