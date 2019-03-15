Yasak Elma'ya flaş transfer! Barış Kılıç hangi rolde oynuyor?

FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Yasak Elma' pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın yazdığı dizinin kadrosuna yeni bölümde ünlü oyuncu Barış Kılıç da katılacak.

Barış Kılıç'ın Halit Argun'un (Talat Bulut) eski genel müdürü Kaya Ekinci rolüyle "Yasak Elma"ya dahil olacağı ortaya çıktı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Ender'in (Şevval Sam) havalimanında Kaya Ekinci'yi görünce şoke olması ve kardeşi Caner'e "Bittik biz" dizideki dengelerin değişeceğini işaret etti.





