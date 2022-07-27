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Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

26.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz, tarzı ve giydiği kıyafetler ile dikkat çekiyor. Dizinin bu karakterinin son bölümlerde giydiği birbirinden farklı ve trend olan bluzları beğendiyseniz doğru yerdesiniz. Kumru'nun giydiği parlak bluza alternatif olarak sizler için birbirinden farklı modeller seçtik. Son trendleri yakalamak ve daha fazla seçenek bulabilmek için bu modellere mutlaka göz atmanızı öneririz.

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

En çok tercih edilen giyim alternatiflerinin başında bluzlar geliyor. Yasak Elma dizisinde yer alan Kumru karakterinin giydiği parlak top bluz, son günlerde oldukça popüler şekilde gündemden düşmüyor. Yanardöner ve parlak bir kumaşa sahip bluz, giyildiğinde oldukça hoş bir görünüm oluşturuyor. Kumru gibi görünmek ve onun tarzını yakalamak isteyenler için bu modelin uygun fiyatlı alternatiflerini derledik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

Adsız tasarım (5)

1. Gold rengini sevenlere: KaariFirefly Yuvarlak Yaka Bluz

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

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Birinci sınıf malzemeden üretilen KaariFirefly Yuvarlak Yaka Bluz, nefes alabilen cilt dostu kumaştan üretilir. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen kumaşı sayesinde ürün, teninizde yokmuş gibi hissettirir. Bluzun alt kısmı uzun olduğu için düğüm atarak crop top şeklinde pantolon ya da etekleriniz ile kullanabilirsiniz. İş ortamı, parti ya da tatilde dilediğiniz şekilde kombinleyerek kullanabileceğiniz ürünü, siyah jean pantolon ile tamamlayabilirsiniz. Yuvarlak yaka ve kısa kollu olarak tasarlanan bu ürün ile en kalabalık ortamda bile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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2. Kırmızı olsun beş kuruş fazla olsun: BUTİK DAYI Kadın Kırmızı Kızıl Parlak Tokalı Büstiyer

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

Yasak Elma dizisindeki Kumru'nun bluzuna uygun fiyatlı bir alternatif olarak alabileceğiniz BUTİK DAYI Kadın Kırmızı Kızıl Parlak Tokalı Büstiyer sayesinde şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Özel butik satışı olan ürün, üst kısmında bulunan tokası ile benzerlerinden ayrılır. İddialı ve canlı bir tarzda üst tercih etmek isteyen müşteriler için bluz, hem uygun hem şık bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Kolsuz tarzı ile yaz akşamlarındaki davetler için oldukça uygun olur. Parlak ve renkli bluz arayanlar için iyi bir seçenek olan ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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3. V yaka sevenler için: Letuwj Unisex Optik Metalik Parlak Tişört

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

Sırada Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği bluza oldukça benzeyen bir ürün var. Parlak metalik kumaşa sahip Letuwj Unisex Optik Metalik Parlak Tişört, erkekler için satışta olsa da unisex kullanıma uygun bir model. Hem jean hem etekler ile tamamlanabilen ürün, kaliteli kumaşı ile dikkat çeker. Polyester pamuk malzemeden üretilen bluz; parlaklığı ve kumaşı ile son dönemin oldukça popüler ürünleri arasında yerini alır. Özellikle ürünü bağlayıp crop top hâline getirerek son moda bir görünüm yakalayabilirsiniz. Girdiğiniz ortamların yıldızı olmanızı sağlayan bu modele gümüş rengini seviyorsanız şans verebilirsiniz.

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4. Hem transparan hem metalik: Pacco Butik Parlak Kumaş Degaje Yaka Bluz

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

Pacco Butik Parlak Kumaş Degaje Yaka Bluz'u gece şıklığına ve tabii ki Kumru'nun giydiği bluza alternatif olarak sunuyoruz. Uzun kol ve dagaje yaka şeklinde tasarlanan yeşil renkli bluz ile âdeta bir peri gibi görünebilirsiniz. Parlak kumaşı ve tül detayları sayesinde sıra dışı ve oldukça şık görünmenizi sağlayan model, dayanıklı yapısı ile ön plana çıkıyor. Pantolon, etek ya da şort ile ürünü kombinleyebilir; topuklu ayakkabı ya da stilettolar ile gece şıklığına kavuşabilirsiniz. Yakasındaki degaje detay sayesinde frapan ve çarpıcı görünümünüzü tamamlayacağınız bu ürünü incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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5. Sade renklerden ve gömlek şıklığından vazgeçemeyenlere: Firstclass Trendstore Şık ve Zarif Uzun Kollu Bluz

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

Her dolapta olması gereken Firstclass Trendstore Şık ve Zarif Uzun Kollu Bluz, gömlek şıklığından vazgeçmek istemeyenler için harika bir tercih. İster katılacağınız toplantılarda ister partilerde giyebileceğiniz ürün, bej rengi sayesinde her renkle uyumlu olur. Jean ya da kumaş pantolonlardan ziyade deri pantolon ve eteklerle de şıklığınızı tamamlayarak iddialı bir tarz yakalayabilirsiniz. Hem şık hem spor detaylarla kombinlenebilen bluz, şıklığınızı en üst noktaya taşır. Yıllar geçse de modasını kaybetmeyen bu ürünün gardırobunuzun favori parçası olacağına eminiz.

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6. Tül ve parlak kumaş bir arada: Koton Tül Detaylı Balon Kol Parlak Kumaştan Bluz

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

Yeşil Elma'daki Kumru gibi görünmek isteyip daha sade bir parlak bluz arıyorsanız doğru yerdesiniz. Siyah renkli polyester kumaştan üretilen regular kalıba sahip Koton Tül Detaylı Balon Kol Parlak Kumaştan Bluz ile Kumru'nun stilini yakalayabilirsiniz. Gece şıklığına uygun olan ürün, kısa kollu ve dokuma kumaştan üretilir. Tül balon kolu ve parlak kumaşla tasarlanan bluz, kalitesi ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Basic bir siluet sunan ürünü, özellikle uzun kabarık tüllü eteklerle kombinlediğinizde âdeta prenses gibi hissedebilirsiniz. Sıra dışı ve trend bir görünüm yakalamak isterseniz bu ürün tam size göre!

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7. Parlaklık ve ışıltıyı aynı anda sunan: Generic Tek Omuzlu Bluz

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

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Farklı kumaşlar ile tasarlanan ve asimetrik görünüm yakalanan Generic Tek Omuzlu Bluz, benzerlerinden ayrışan bir model. Beş farklı beden seçeneğine sahip ürün, sol omzunda bulunan askı detayıyla oldukça farklı bir görünüm sunuyor. Yumuşak ve hafif yapısı sayesinde ürünü, uzun saatler boyunca rahatça giyebilirsiniz. Birinci sınıf polyesterden üretilen ürün, kaliteli ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Parlak ve farklı bir tasarım arayan müşteriler için oldukça uygun olan bluz, jean ile tamamlandığında spor ve şık görünümü harmanlıyor. Patchwork detaylarla hazırlanan parlak bluzu mutlaka incelemelisiniz.

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8. Hem şık hem modern: Gira Official Vatkalı Hologramlı Açık Gri Crop Top

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

Gira Official Vatkalı Hologramlı Açık Gri Crop Top ile Kumru'nun görünümünün çok benzerini yakalayabilirsiniz. Hologramlı kumaşı sayesinde hareket edildiğinde inanılmaz güzel yansıyan ürün, katıldığınız davetlerde tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlar. Göbek kısmında bağlama detayı bulunan ürün, crop top kesimiyle dikkat çeker. Yüksek bel pantolonlar ya da etekler ile kombinleyeceğiniz ürünü topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz. Son günlerin en çok tercih edilen gümüş rengini siz de bu model ile tercih edebilirsiniz. Kutlama, parti ya da şık akşam yemeklerinde tercih edebileceğiniz bluzu detaylı şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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9. İddialı kombinler için: HOLLY LOLLY Degaje Yaka Sırtı Açık Pena Crop

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

HOLLY LOLLY Degaje Yaka Sırtı Açık Pena Crop, metalik parlak ve janjanlı kumaş detayı ile göz dolduruyor. Kolsuz, ince ve askılı olan bluzun; standart bedende üretilerek XS, S ve M bedenlere uyumlu olduğu belirtiliyor. Crop boy, arkası açık ve sırtında ince bir zincir detayı sunan ürün; sırt dekoltesi ile beğenileri topluyor. Fit kalıp, cepsiz ve V yaka degaje olarak tasarlanan bluz sayesinde gecenin yıldızı olabilirsiniz. Kumru karakterinin görünümüne hem uygun hem daha modern bir alternatif arıyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermenizi öneriyoruz.

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10. Sade ve şık: OPIA FASHION Kadın Bakır Kare Yaka Kolsuz Parlak Bluz

Yasak Elma'nın Kumru'sunun giydiği parlak bluza uygun fiyatlı alternatif öneriler

OPIA FASHION Kadın Bakır Kare Yaka Kolsuz Parlak Bluz, sade ve şık görünümü ile tercih edilen modeller arasında bulunur. Düz renkli ve dokuma kumaştan üretilen bluz, kaliteli yapısı ile dikkat çeker. Gold aksesuarlar ve yüksek bel pantolonlar ile tamamlayabileceğiniz ürünü, mini eteklerle de kombinleyebilirsiniz. Kare yaka ve bakır rengi ile hem farklı hem tarz görünmenizi sağlayan model, günlük kullanıma da oldukça uygun bir seçim olabilir. Ürünü daha detaylı inceleyerek sepetinize eklemeye ve gardırobunuzun yıldız parçası ile tanışmaya ne dersiniz?

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