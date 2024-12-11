Fiyatı 2 bin 849 TL'ye düştü! Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti günün fırsat ürünü oldu

Kişisel bakımınızı bir üst seviyeye taşımak için aradığınız fırsat şimdi burada! Sakal şekillendirme, saç kesimi ve vücut bakımı gibi birçok işlevi tek bir cihazda toplayan Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti, kişisel bakım rutininizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Kablosuz, ıslak ve kuru kullanım özellikleriyle her ortamda rahatlık sağlayan cihaz, Braun’un üstün teknolojisiyle mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Kısa süreliğine indirimde olan bu cihaz, yanında gelen Gillette Fusion 5 ProGlide tıraş bıçağı ile de büyük bir avantaj sunuyor. Bu indirimden yararlanmaya ne dersiniz?

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Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti, kişisel bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış bir teknoloji harikası! Kablosuz, ıslak ve kuru kullanım özelliği sayesinde her ortamda kolaylıkla kullanılabiliyor ve yenilikçi AutoSensing Teknolojisiyle sakalınızın kalınlığını algılayarak motor gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Sakal şekillendirme, vücut bakımı, saç kesimi ve sinekkaydı tıraş gibi dokuz farklı işlevi bir arada sunarak tam anlamıyla çok yönlü bir çözüm sağlıyor. Yıkanabilir ve su geçirmez tasarımı sayesinde kolayca temizlenirken, uzun ömürlü lityum iyon piliyle 100 dakikaya kadar kesintisiz kullanılabiliyor. Şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren cihaz, her detayında Braun kalitesini hissettirecek ve kişisel bakımınızda yeni bir çağ başlatacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Saç ve sakalda çok işlevsel. Çekme, koparma yapmıyor. Braun’un bu serisi hoşuma gitti."

"Babam saç tıraşı için kullanıyor. Gayet pratik. Başlıkları da uzunluk ayarı yapmamızı sağlıyor."

Bu içerik 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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