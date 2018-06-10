Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!

Yaşar İpek eşinin gelinlikle verdiği pozlarından birini alıp pastacıya götürdü. Aynısını büst şeklinde yapmasını istedi. Üzerine de 'Seni Seviyorum' yazdırdı.
Seren Serengil'in pastası, Instagram ve Twitter'da olay oldu. Olay pastaya yorum yağdı. Yorumların çoğuysa Seren Serengil'e estetik göndermesiydi.
İşte bazıları...
Seren pastayı görünce Yaşar'ı bırakmıştır.
Pasta da, sahibi gibi botoks ve dolgulu
Pasta bile estetik mağduru.
O pastayı yiyen olduysa helal!
İlk bakışta 'Survivor'daki Nagihan sandım.
Pastayı yapan Seren’in estetik cerrahı mı? Çene, burun, dudak aynı.
Seren bunu görünce Yaşar'ı azarlamıştır.
Tatlı ve pastadan soğudum.
Millet çok kıskanç. Kim eşi için pasta yaptırıyor? Helal olsun Yaşar'a.
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