Yaşayan Nostradamus Athos Salome 2024 tahminlerini savundu! 3 Dünya Savaşı'na işaret etmişti.... "İlginç şekillerde ortaya çıktı"

'Yaşayan Nostradamus' olarak adlandırılan 36 yaşındaki Brezilyalı kahin Salome, koronavirüs, Elon Musk'un Twitter'ı satın almasını ve hatta Kraliçe Elizabeth'in ölümünü öngördüğünü söylemişti. Daily Star'la yakın zamanda yaptığı bir sohbette Salome, 3. Dünya Savaşı'nın anlaşmazlıklardan değil, öngörülemeyen olaylardan kaynaklanabileceği ihtimalini ima etti. Ayrıca Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin artacağını da söyledi.

2024 kehanetlerinin hâlâ arkasında durduğunu ifade eden Salome, "İlginç şekillerde ortaya çıktı. Yıllar önce bilim kurgu gibi görünen şey, bir zamanlar doğaüstü sayılan şeyleri normalleştirerek günlük yaşamın bir parçası haline gelmenin eşiğinde" dedi.