Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın doğa kaçamağı

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte doğa kaçamağı yaptı.

Koronavirüsten korunmak adına bir süredir evde kendilerini önlem amaçlı karantinaya alan ikili, gün boyu birlikte vakit geçirdi.

DOĞANIN TADINI ÇIKARDILAR

Bir dönem 'fan krizi' yaşayan çift, manzaranın eşsiz güzelliğinde romantizm yaşamayı ihmal etmedi.



Pandemi sürecinde kalabalıktan kaçan Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, doğanın tadını çıkardı.

2011 yılında nikah masasına oturan ikili, keyifli halleriyle de dikkat çekti.

ATIŞ YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Atış yaparak, hedef tahtasını vurmaya çalışan Özilhan, bu kareleri ise sosyal medya hesabından yayınladı.

36 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın gönderileri takipçilerinden 97 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

