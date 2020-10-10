Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 10 yıl sonra yine buluştu

Özilhan, dizide 'Ela', Atacan ise 'Hasan' karakterini canlandırmıştı.

10 yıl sonra tekrar buluştular

Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı.

Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift, arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu.

Bir dönem 'Doktorlar’ dizisinde birlikte rol alan Özilhan ve Atacan, 10 yıl sonra tatilde bir araya geldi.

Yasemin Özilhan, arkadaşı Yağmur Atacan'la çekildiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Doktor Ela' ve 'Doktor Hasan'ı canlandıran ikilinin buluşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özilhan daha sonra da Pınar Altuğ ile fotoğrafını yayınladı.

Öte yandan oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra setlerden uzaklaşmıştı.