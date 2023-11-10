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Yasemin Şefkatli, Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak yaşayan kızlarını paylaştı

10.11.2023 15:12 | Son Güncelleme:
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Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde gözlerden uzak büyüdü ve halen de öyle yaşıyor. Çocuklarıyla yurt dışı ve ülkemiz arasında mekik dokuyan Melek Zübeyde'yi gelin Yasemin Şefkatli paylaştı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu bilenlerin sayısı az. Hhep gözlerden uzak kalmayı tercih eden genç kadın evli ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor.

Melek Zübeyde Akkaş anne ve babasının aksine sakin bir hayat yaşarken görünümü de merak ediyor. Melek Zübeyde Akkaş son olarak eşi ve çocuklarıyla erkek kardeşi Savaş Zafer'in düğününde ortaya çıkmıştı. Daha önce de kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününe katılan Melek Zübeyde güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'yi bu sefer de Yasemin Şefkatli paylaştı.

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Melek Zübeyde'yi görenler "Annesi kadar zarif", "Ne kadar güzel" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses
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