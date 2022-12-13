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Yaşına inanmak için bin şahit gerek! 20'lerinde sanıyorlar ama...

13.12.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Tiktok yıldızı, yaşlanmaya meydan okuduğunu gösteren paylaşımlarıyla gündem oldu. Kendisini 'moda dostunuz' olarak tanımlayan fenomen, onlarca yıl daha genç görünmenin anahtarının kişinin gardırobu olduğunu iddia etti ve bunu kanıtlayan bir gönderi yayınlayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Yaşına inanmak için bin şahit gerek! 20'lerinde sanıyorlar ama...

50 yaşındaki TikTok fenomeni Holly Pan, 20'li yaşlarında olabileceğine yemin eden 60.000 takipçisini şaşkına çevirdi. Geçen ay yayınlanmasından bu yana 11,5 milyondan fazla izlenen bir klipte Pan, "Daha genç görünmek için böyle giyinmiyorum, vücudumu ve nasıl hissettiğimi yansıtabilmek için giyiniyorum" diye açıkladı.

TİPİK BİR ORTAYAŞLI GİBİYDİ

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Şu anda trend olan videoda Pan önce, 50 yaşındaki tipik bir kadının nasıl giyinmesi beklendiğini yansıtan giysiler içinde kendini gösterdi. Uzun kollu siyah bir gömlek, koyu mor kargo pantolon giymişti. Gözlük takıyordu ve saçları at kuyruğuydu. Daha sonra ise "hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm" yazısının belirmesiyle kendi sevdiği şekilde giyinmiş bir halde kameranın karşısına çıktı.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Yaşına meydan okuyan göğüs dekolteli siyah bir bluz; çizgili yüksek bel bir pantolon; şık bir Chanel kemeri ve siyah sivri topuklu ayakkabılarıyla 20'lerinde bir kadın gibi görünen Pan, herkesi şaşırttı. Binlerce kişi onun inanılmaz dönüşümü hakkında yorum yaptı.

İşte Pan'in tarzı...

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