Yaşına inanmak için bin şahit gerek! 20'lerinde sanıyorlar ama...

50 yaşındaki TikTok fenomeni Holly Pan, 20'li yaşlarında olabileceğine yemin eden 60.000 takipçisini şaşkına çevirdi. Geçen ay yayınlanmasından bu yana 11,5 milyondan fazla izlenen bir klipte Pan, "Daha genç görünmek için böyle giyinmiyorum, vücudumu ve nasıl hissettiğimi yansıtabilmek için giyiniyorum" diye açıkladı.

TİPİK BİR ORTAYAŞLI GİBİYDİ

Şu anda trend olan videoda Pan önce, 50 yaşındaki tipik bir kadının nasıl giyinmesi beklendiğini yansıtan giysiler içinde kendini gösterdi. Uzun kollu siyah bir gömlek, koyu mor kargo pantolon giymişti. Gözlük takıyordu ve saçları at kuyruğuydu. Daha sonra ise "hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm" yazısının belirmesiyle kendi sevdiği şekilde giyinmiş bir halde kameranın karşısına çıktı.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yaşına meydan okuyan göğüs dekolteli siyah bir bluz; çizgili yüksek bel bir pantolon; şık bir Chanel kemeri ve siyah sivri topuklu ayakkabılarıyla 20'lerinde bir kadın gibi görünen Pan, herkesi şaşırttı. Binlerce kişi onun inanılmaz dönüşümü hakkında yorum yaptı.

İşte Pan'in tarzı...