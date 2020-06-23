Zamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte vücut hatlarını daha çok belli eden kıyafetlerin giyilmeye başlanması, fazla kilolarından muzdarip olan kişileri kısa bir süre içerisinde kilo vermeyi sağlayan çeşitli diyet programlarını uygulamaya itiyor. Şok diyetler olarak adlandırılan bu programlar kısa sürede vücudu forma sokmaya yardımcı olurken gereğinden uzun bir süre uygulanmaları halinde çeşitli olumsuz durumların meydana gelmesine sebep olabiliyor. Şok diyet yapanlar, kısa süre içerisinde kilo verdikleri gibi vücutlarında bulunan ödemi de atarlar. Genellikle sınırlı ölçüde kalori alımı esasına dayanan şok diyet programlarında günlük olarak tüketilecek besinlerin kalori miktarı 500 ila 1000 arasında değişkenlik gösterir. Bu miktar; kilo, yaş, cinsiyet gibi bazı değişken faktörlere göre belirlenir. 3 Günlük Şok Diyet Listesi 3 gün boyunca aşağıdaki listeye göre beslenilmeli, uygulama süresinin sona ermesinin ardından tekrar bu diyet programını uygulamak için yaklaşık olarak 1 ay beklenmelidir. Vücudun halsiz düşmemesi ve çeşitli olumsuz durumların ortaya çıkmaması adına, bu programının gereğinden fazla uygulanması önerilmez.

Sabah: 2 tane haşlanmış yumurta, 2 ince dilim beyaz peynir, 1 porsiyon mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata, 1 fincan yeşil çay

2 tane haşlanmış yumurta, 2 ince dilim beyaz peynir, 1 porsiyon mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata, 1 fincan yeşil çay Öğle: 1 porsiyon kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, Yarım kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata

1 porsiyon kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, Yarım kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata Ara öğün: 1 adet yeşil elma

1 adet yeşil elma Akşam: 1 porsiyon kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, 1 kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata 3 Günlük Şok Diyet Listesi - 2 Bu diyet programı da aynı şekilde 3 günlük uygulamanın ardından tekrar uygulanmak istediğinde 1 ay beklenmelidir. 1. Gün Sabah: 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 tane haşlanmış yumurta, 1 bardak şekersiz çay ya da yeşil çay

1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 tane haşlanmış yumurta, 1 bardak şekersiz çay ya da yeşil çay Öğle: 1 porsiyon zeytinyağı ile yapılmış mevsim sebzesi yemeği, 1 kase yağsız yoğurt

1 porsiyon zeytinyağı ile yapılmış mevsim sebzesi yemeği, 1 kase yağsız yoğurt Akşam: 1 kase kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, 1 büyük kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata 2. Gün Sabah: 1 dilim buğday ya da tam tahıllı ekmek, 2 dilim beyaz peynir, 1 bardak şekersiz çay ya da yeşil çay

1 dilim buğday ya da tam tahıllı ekmek, 2 dilim beyaz peynir, 1 bardak şekersiz çay ya da yeşil çay Öğle: 100 gram kadar kırmızı et, 1 kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata

100 gram kadar kırmızı et, 1 kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata Akşam: 1 porsiyon haşlama şeklinde hazırlanmış sebze 3. Gün Sabah: 1 su bardağı az yağlı ya da yağsız süt, 1 tane haşlanmış yumurta, 1 bardak şekersiz çay ya da yeşil çay

1 su bardağı az yağlı ya da yağsız süt, 1 tane haşlanmış yumurta, 1 bardak şekersiz çay ya da yeşil çay Öğle: 1 kase kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, 1 büyük kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata

1 kase kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, 1 büyük kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata Akşam: Bir porsiyon ızgara balık, 1 büyük kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata 3 Günde 5 Kilo Verdiren Diyet Listeleri Patates Diyeti Patates, glisemik indeksi yüksek bir besindir. Bu sebeple patates diyeti yapacak olan kişiler bu diyet programını doktor bilgisi dahilinde uygulamalı ve dikkatli olmalıdır. Diyet süresince günlük olarak alınan kalori miktarından çok daha azı alınacağı için yorgunluk ve halsizlik gibi problemlerle karşılaşılması olasıdır. Diyet programı boyunca günde en az 2 litre su içilmeli önerilir. Ara öğünlerde şekersiz olması koşuluyla günde 3 bardak çay ya da yeşil çay tüketilebilir. Yeşil çay tüketiminin kilo verme sürecine olan etkisi hakkında detaylı bilgi için: Yeşil Çay Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Yeşil Çay Nasıl Kullanılmalı? Patates diyeti, günlük yaklaşık 780 kalorilik besin içerir. Bu da baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla diyetin uygulanacağı 3 günlük süre boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. 1. Gün Sabah: 1 tane tam haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

1 tane tam haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt Öğle: 1 tane tam haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

1 tane tam haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt Akşam: 8 yemek kaşığı yoğurt 2. Gün Sabah: 4 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı yoğurt Öğle: 1 tane tam haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

1 tane tam haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt Akşam: 1 tane tam haşlanmış patates, 8 yemek kaşığı yoğurt 3. Gün Sabah: 1 tane tam haşlanmış patates

1 tane tam haşlanmış patates Öğle: 1 tane tam haşlanmış patates, 3 yemek kaşığı yoğurt

1 tane tam haşlanmış patates, 3 yemek kaşığı yoğurt Akşam: 4 yemek kaşığı yoğurt Mucize Diyet Üç gün boyunca uygulanması mümkün olan bu diyet programının sona ermesinin ardından bir sonraki uygulama için 2 hafta kadar beklenmelidir. Diyet süresinde özellikle alkol alınmamalı, tüketilen kahveler kremasız ve şekersiz olmalıdır.

1. Gün Sabah: Fıstık ezmeli bir dilim ekmek, yarım greyfurt, 1 bardak sütsüz ve şekersiz kahve

Fıstık ezmeli bir dilim ekmek, yarım greyfurt, 1 bardak sütsüz ve şekersiz kahve Öğle: Yarım kase ton balığı, ince bir dilim kızartılmış ekmek, 1 bardak sütsüz ve şekersiz kahve ya da şekersiz çay

Yarım kase ton balığı, ince bir dilim kızartılmış ekmek, 1 bardak sütsüz ve şekersiz kahve ya da şekersiz çay Akşam: 100 gram kadar ızgarada pişirilmiş et, yeşil fasulye yemeği, yarım muz, 1 tane yeşil elma, 1 porsiyon vanilyalı dondurma 2. Gün Sabah: 1 dilim ekmek, 1 tane haşlanmış yumurta, yarım muz

1 dilim ekmek, 1 tane haşlanmış yumurta, yarım muz Öğle: 1 dilim dilediğiniz çeşit peynir, 1 tane haşlanmış yumurta, 4 tane tuzlu kraker

1 dilim dilediğiniz çeşit peynir, 1 tane haşlanmış yumurta, 4 tane tuzlu kraker Akşam: 2 tane sosis, 1 porsiyon brokoli, yarım kase çiğ havuç, yarım muz, yarım porsiyon vanilyalı dondurma 3. Gün Sabah: 1 dilim peynir, 5 tane tuzlu kraker, 1 adet yeşil elma, 1 bardak şekersiz ve sütsüz kahve

1 dilim peynir, 5 tane tuzlu kraker, 1 adet yeşil elma, 1 bardak şekersiz ve sütsüz kahve Öğle: 1 dilim ekmek, 1 tane haşlanmış yumurta

1 dilim ekmek, 1 tane haşlanmış yumurta Akşam: 1 porsiyon ton balığı, yarım muz, 1 porsiyon vanilyalı dondurma 2 Günlük Şok Diyet Listesi Sebze ağırlıklı beslenme esasına dayanan bu diyet programı sayesinde vücutta biriken su ve ödem atılır. Diyet süresinde günde en az 2 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Ara öğünlerde ise marul, maydanoz ve dereotu gibi yeşillikler sınırsız bir şekilde tüketilebilir. Ödeme sebep olan durumlar ve ödemi vücuttan atmak için uygulanabilecek yöntemler için: Ödem : Neden Olur, Nasıl Geçer? Sabah: 1 bardak ılık ve limonlu su (İçine çubuk tarçın ve nane yaprakları konulabilir.), 1 porsiyon mevsim meyvesi (1 adet yeşil elma, 5-6 adet çilek tüketilebilir.)

1 bardak ılık ve limonlu su (İçine çubuk tarçın ve nane yaprakları konulabilir.), 1 porsiyon mevsim meyvesi (1 adet yeşil elma, 5-6 adet çilek tüketilebilir.) Ara öğün: 5-6 tane ceviz ya da badem

5-6 tane ceviz ya da badem Öğle: Yarım porsiyon ızgarada pişirilmiş et, balık ya da tavuk, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış limonlu salata

Yarım porsiyon ızgarada pişirilmiş et, balık ya da tavuk, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış limonlu salata Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt ya da 1 bardak süt

1 kase yağsız yoğurt ya da 1 bardak süt Akşam: 1 kase mevsim sebzeleri ile hazırlanmış çorba ya da zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği

1 kase mevsim sebzeleri ile hazırlanmış çorba ya da zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği Ara öğün: Bitki çayı ya da 1 bardak süt 2 Günlük Şok Diyet Listesi - 2 Diyet programının iki farklı uygulama süresi arasında yaklaşık 1 ay olmalıdır. Günlük olarak tüketilen kalori miktarının çok altında kalori alımı olması dolayısıyla ağır işlerden kaçınılmalı, günde en az 2 litre su içmeye özen gösterilmelidir. 1. Gün Sabah: 1 porsiyon mevsim meyvesi ya da taze sıkılmış meyve suyu

1 porsiyon mevsim meyvesi ya da taze sıkılmış meyve suyu Öğle: 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase yağsız yoğurt, 1 kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata

1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase yağsız yoğurt, 1 kase mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata Ara öğün: 1 adet mevsim meyvesi tüketilebilir.

1 adet mevsim meyvesi tüketilebilir. Akşam: 1 porsiyon ızgara et, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata, 1 dilim tam tahıllı ekmek

1 porsiyon ızgara et, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata, 1 dilim tam tahıllı ekmek Ara öğün: 1 adet meyve 2. Gün Sabah: Mevsim meyvesi ya da taze sıkılmış meyve suyu

Mevsim meyvesi ya da taze sıkılmış meyve suyu Öğle: 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase yoğurt

1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase yoğurt Ara öğün: 1 porsiyon meyve ya da yoğurt

1 porsiyon meyve ya da yoğurt Akşam: 1 porsiyon ızgara tavuk, yeşil salata, 1 dilim ekmek 1 Haftada 5 Kilo Verdiren Diyet Listesi 1 hafta boyunca uygulanması önerilen aşağıdaki listenin, kalori olarak günlük alınan miktarın bir hayli altında olması sebebiyle bir sonraki uygulama için 1 ay kadar beklenmelidir. Bir haftalık bu şok diyet ile 5 kilo vermek mümkün. Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta ya da 1 dilim peynir, 2 dilim kepekli ya da çavdarlı ekmek, 4-5 tane zeytin, yeşillik, şekersiz çay ya da yeşil çay

1 adet haşlanmış yumurta ya da 1 dilim peynir, 2 dilim kepekli ya da çavdarlı ekmek, 4-5 tane zeytin, yeşillik, şekersiz çay ya da yeşil çay Ara öğün: 1 çay bardağı süt (Süt yerine yarım porsiyon yoğurt da tüketilebilir.)

1 çay bardağı süt (Süt yerine yarım porsiyon yoğurt da tüketilebilir.) Öğle: Izgara et, tavuk ya da balık, 1 dilim kepekli ya da çavdarlı ekmek, yeşil salata, 1 bardak tuzsuz ayran

Izgara et, tavuk ya da balık, 1 dilim kepekli ya da çavdarlı ekmek, yeşil salata, 1 bardak tuzsuz ayran Ara öğün: İçine 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi ilave edilmiş 1 bardak yoğurt ve 1 adet meyve

İçine 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi ilave edilmiş 1 bardak yoğurt ve 1 adet meyve Akşam: 1 kase kalorisi az olan sebzelerden yapılmış çorba, 5 çorba kaşığı sebze yemeği, 1 kase yağsız yoğurt, 1 tane mevsim meyvesi 5 Günde 10 Kilo Verdiren Diyet Listesi 5 gün gibi kısa bir zaman içerisinde bu şok diyet ile 10 kilo vermek mümkün. Özellikle sabah kahvaltı öğünlerinde vücudun ihtiyaç duyduğu kalori miktarından daha az kalori alınması sebebiyle gün içerisinde ağır işlerden uzak durulması önerilir.