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    4. Yaşları 13 ila 14 arasında değişen üç öğrencisine cinsel tacizini itiraf etti! Kocası boşanma davası açtı

    Yaşları 13 ila 14 arasında değişen üç öğrencisine cinsel tacizini itiraf etti! Kocası boşanma davası açtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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    24 yaşındaki Cassidy Kraus isimli bir öğretmen yaşları 13 ila 14 arasında değişen üç öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında Kraus üç erkek öğrencisinin özel bölgelerine dokunduğunu itiraf etti. Öğretmenlik mesleğinden men edilen Kraus 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa bölgesindeki bir ortaokulda görev yapan 24 yaşındaki Cassidy Kraus isimli bir öğretmen yaşları 13 ila 14 arasında değişen üç öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanma kararının ardından yeni evlendiği eşi boşanma davası açtı ve işinden kovuldu. Aylardır devam eden davada Kraus'tan sonunda itiraf geldi.

    KAPAK2

    SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

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    KTIV'in haberine göre, mahkeme belgelerine göre Kraus 29 Ocak'ta suçlamaları kabul etti ve cezanın verilmesi için 11 Mart'ta tekrar mahkemeye çıkacak. Mahkamede Kraus'un 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak ve ayrıca öğrencilerine sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndermek suçlamalarını kabul ettiği söylendi.

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    Öğretmen Amerika öğrenci cinsel taciz
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