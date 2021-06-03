Yaşlı kadını kadını kedileri yedi! Polis bile şaşkına döndü: Gördüğüm en kötü şey

Tüyler ürperten olayın adresi İspanya'nın başkenti Madrid. El Mundo gazetesinin bildirdiğine göre, 79 yaşındaki Kolombiyalı kadın Clara Ines Tobon'un dairesinden kötü kokular yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

DEHŞETE DÜŞTÜLER

Komşuların ihbar etmesi üzerine daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta dehşete kapıldılar. Öyle ki, Tobon'un cesedinin belden yukarısı 7 kedisi tarafından yenilmişti. Öte yandan yaşlı kadının aylardır ölü olabileceğine inanılıyor.

Polis, Tobon'un doğal sebeplerden öldüğünü ve ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını söyledi. Komşuları ise El Mundo'ya kadının geçen yıldan beri hasta olduğunu ve Covid nedeniyle öldüğünden şüphelendiklerini söylüyorlar.

Yaşlı kadının bir komşusu, kadının zilini çaldıklarını, telefonla aradıklarını ancak cevap alamadıklarını hatta birinden hastaneye kaldırıldığını duyduklarını söyledi ancak böyle bir durum karşısında şoke olduklarını ifade etti.

YEDİ KEDİDEN BEŞİ ÖLDÜ

Daireye giren memurlar yedi kediden beşinin de ölü bulunduğunu, büyük torbalarda çöp ve kedi dışkısı yığıldığını söyledi. Bir polis memuru ise çalıştığından beri bunun en kötü şey olduğunu söyledi.

