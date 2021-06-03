HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yaşlı kadını kadını kedileri yedi! Polis bile şaşkına döndü: Gördüğüm en kötü şey

Yaşlı kadını kadını kedileri yedi! Polis bile şaşkına döndü: Gördüğüm en kötü şey

03.06.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden aylardır haber alınamayan Kolombiyalı kadın, komşularının polise yaptığı ihbar sonrasında evinde ölü bulundu. Cesedin neredeyse tanınmayacak halde olduğunu söyleyen polis ekipleri, kadının vücudunun belden yukarısının kedileri tarafından yendiğini tespit etti. Polisin bile şaşkına döndüğü olayda, komşular, yaşlı kadını hastanede biliyordu.

Yaşlı kadını kadını kedileri yedi! Polis bile şaşkına döndü: Gördüğüm en kötü şey

Tüyler ürperten olayın adresi İspanya'nın başkenti Madrid. El Mundo gazetesinin bildirdiğine göre, 79 yaşındaki Kolombiyalı kadın Clara Ines Tobon'un dairesinden kötü kokular yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

DEHŞETE DÜŞTÜLER

Komşuların ihbar etmesi üzerine daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta dehşete kapıldılar. Öyle ki, Tobon'un cesedinin belden yukarısı 7 kedisi tarafından yenilmişti. Öte yandan yaşlı kadının aylardır ölü olabileceğine inanılıyor.

Polis, Tobon'un doğal sebeplerden öldüğünü ve ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını söyledi. Komşuları ise El Mundo'ya kadının geçen yıldan beri hasta olduğunu ve Covid nedeniyle öldüğünden şüphelendiklerini söylüyorlar.

Yaşlı kadının bir komşusu, kadının zilini çaldıklarını, telefonla aradıklarını ancak cevap alamadıklarını hatta birinden hastaneye kaldırıldığını duyduklarını söyledi ancak böyle bir durum karşısında şoke olduklarını ifade etti.

YEDİ KEDİDEN BEŞİ ÖLDÜ

Daireye giren memurlar yedi kediden beşinin de ölü bulunduğunu, büyük torbalarda çöp ve kedi dışkısı yığıldığını söyledi. Bir polis memuru ise çalıştığından beri bunun en kötü şey olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğalCanlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
İspanya Kolombiya

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.