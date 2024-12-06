Yastığında sertlik hissetti! Kontrol ettiğinde yatağından 1,2 metrelik bir kobra çıktı: "Tıslama sesi duymaya başladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Afrika'nın Stellenbosch bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Allesandro Panzeri isimli bir genç gece geç saatlerde yatağa girdiğinde yastığında bir sertlik hissetti ve bu sertliğin yüksek sesle tıslamaya başladığını fark etti. Yatağından kalktı bir süre bakındı bir şey olmadığına ikna olunca geri yattı ancak sesi tekrar duydu. Bu sefer yataktan fırladı, ışığı açtı ve zehri avını felç ederek öldüren ölümcül yılanın yastık kılıfının yarısının içinde olduğunu gördü.

"HAYAL GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM"

Panzeri annesi Valeria'yı uyandırıp olan biteni anlattığında, ilk başta hayal gördüğünü düşündü. Annesiyle birlikte yatağını kontrol ettiğini ifade eden Panzeri, "Onu gelip bakmaya ikna ettim ve içeri girip yatağıma baktığında yastığımın altından çıkan büyük bir kobra yılanı gördü ve gerçekten üzerine uzandığımı öğrenince şok oldu" dedi.

Daha sonra yılanın kaçmasını önlemek için kapıyı mühürleyen ikili, ertesi sabah yılan yakalayıcısını aradı. Yakalayıcı, yılanın neredeyse hiç hareket etmediğini gördü. Yılan daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

30 DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR

Güney Afrika'nın en ölümcül iki yılanı kara mamba ile birlikte Afrika kobrasıdır. Güney Afrika'da her yıl 600 yılan sokması kaydediliyor ve bunlardan 10 ila 12'si ölümcül oluyor; ancak ülkenin büyük bir kısmı kırsal kesimde yer aldığından ve rakamlar kaydedilmediğinden ölümler çok daha yüksek olabilir.

Afrika'da her yıl kaydedilen yılan ısırığı ölümlerinin sayısı 20.000'dir. Bu, aslanlar, su aygırları, filler, bufalo ve timsahların toplamından beş kat daha fazladır. Bu kobra 1,2 metre uzunluğunda yetişkin bir erkekti ve 2 metreye kadar büyüyebiliyordu. Merkezi sinir sistemine saldıran ve kurbanın nefes almasını durduran nörotoksik bir zehir enjekte ediyor ve ardından onu boğuyor. Kobra yılanı, kişiyi 30 dakika gibi kısa bir sürede öldürebilir; ancak ısırılan kurbanların çoğu, altı saat içinde hastaneye ulaştırılırsa hayatta kalmaktadır.