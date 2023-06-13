Yatırım yapmak için Kıbrıs'ta ev bakıyorlardı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül yan yana poz

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.

Neslihan Atagül de "Boşanmıyoruz" diyerek birlikte olduklarını desteklemişti.

Son olarak boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi. Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti.

Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi. Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.



