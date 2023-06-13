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Yatırım yapmak için Kıbrıs'ta ev bakıyorlardı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül yan yana poz

13.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz haftalarda İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğulu görüntülere rağmen iddiaları yalanlamış eş Neslihan Atagül de "Boşanmıyoruz" demişti. Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan çift, yan yana poz vererek mutluluklarını gösterdi.

Yatırım yapmak için Kıbrıs'ta ev bakıyorlardı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül yan yana poz

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.

Neslihan Atagül de "Boşanmıyoruz" diyerek birlikte olduklarını desteklemişti.

Ekran Alıntısı

Son olarak boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi. Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti.

Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi. Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Oyuncu Neslihan Atagül

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