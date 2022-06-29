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Yatmadan bir saat önce tüketin! Siz uyurken cayır cayır yağ yakıyor

29.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek hem fit bir görünüm elde etmek hem de sağlık açısından çok önemli. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan obezite, onlarca hatta yüzlerce farklı hastalığa davetiye çıkarıyor. Metabolizmanızı hızlandırıp, vücutta özellikle göbek bölgesinde biriken yağları yakmak için deneyebileceğiniz harika bir tarif var. Bölgesel zayıflama her ne kadar zor olsa da bu karışım denemeye değer.

Yatmadan bir saat önce tüketin! Siz uyurken cayır cayır yağ yakıyor

Dümdüz bir karın, fit bir görünüm çoğu kişinin en büyük hayallerinden biridir. Yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik otomatik olarak kilo alımını hızlandırıyor. Fark etmeden alınan kilolar maalesef kolay bir şekilde verilmiyor. Beslenme düzenini ve yaşam tarzını değiştirmenin yanı sıra bol bol hareket etmek de gerekiyor.

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Bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırdığı bilinen bir gerçek. Bölgesel zayıflama her ne kadar zor gibi görünse de bazı karışımların yağ yakımını hızlandırdığı öne sürülüyor.

GÖBEK YAĞLARINDAN KURUTULMAK İÇİN MUCİZE TARİF

Göbek bölgesinde oluşan yağlanma hoş görünmeyebilir. Aynı zamanda bazı hastalıkların yakında sizi bulacağı anlamına da gelebilir. Hayalinizdeki görünüme kavuşmak ve sağlığınıza sağlık katmak için hemen kilo vermeye başlayabilirsiniz.

Fotoram.io

GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN KÜR

Yatmadan 1 saat önce;

4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt içine; 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve yarım limon sıkıp yiyin.


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