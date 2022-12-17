Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yattığı koğuş canlı bir fırına döndü! Hapishane mahkumu yana yana can verdi

Yattığı koğuş canlı bir fırına döndü! Hapishane mahkumu yana yana can verdi

17.12.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Alabama eyaletinde, Montgomery'deki William E. Donaldson Cezaevi'nde yatan Thomas Lee Rutledge, hücresinde artan sıcaklık nedeniyle 42.7 santigrat derece iç sıcaklıkta hipertermiden hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kız kardeşi soğuk bir kış gününde abisinin aşırı ısınan hapishane hücresinde pişerek ölmesinden görevlileri sorumlu tuttu ve abisi için dava açtı.

Yattığı koğuş canlı bir fırına döndü! Hapishane mahkumu yana yana can verdi

Thomas Lee Rutledge'ın Aralık 2020'de ABD, Montgomery, Alabama, Bessemer'deki William E. Donaldson Islah Tesisinde, iç sıcaklığı 42.7 santigrat dereceye ulaşan psikolojik rehabilitasyon hücresinde tepkisiz bulunduğu bildirildi. Daha sonra adamın, hipertermiden öldüğü keşfedildi.

DAVADA TEYİT EDİLDİ

Personelin ısıtma sistemindeki sorunları bildiğini iddia eden kız kardeşi tarafından, abisi için 30 Kasım'da dava açıldı. Belgeler, Rutledge'ın, hapishanenin ısıtma sisteminin ürettiği aşırı ısı nedeniyle hücresinde kelimenin tam anlamıyla pişerek öldüğünü ortaya koydu.
Mahkumların hücrelerinde yemek yemek ve banyo yapmak da dahil olmak üzere günün her saati hücrelerine kapatıldığı bir akıl sağlığı koğuşuna yerleştirildi.

İHMAL BULUNDU

iStock-1342866385

Davada, adamın ölümü Donaldson'daki hapishane görevlilerinin, infaz memurlarının ve bakım personelinin kasıtlı kayıtsızlığının veya kötü niyetinin ve kurumun ihmalinin veya ahlaksızlığının doğrudan sonucu olarak değerlendirildi.

İlginizi Çekebilir

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

 Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

 Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

 Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...

Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm ötünce ortaya çıktı! Çaldığı saati vajinasına sakladıAlarm ötünce ortaya çıktı! Çaldığı saati vajinasına sakladı
"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar
Sanat için soyundu! Çırılçıplak bedenini tabloyla örttüSanat için soyundu! Çırılçıplak bedenini tabloyla örttü
Anahtar Kelimeler:
hapishane abd sıcaklık

En Çok Okunan Trend Haberler

2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu! Tadını beğenmeyince...

2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu! Tadını beğenmeyince...

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Otel lobisinde korkunç olay! Dev akvaryum patladı...

Otel lobisinde korkunç olay! Dev akvaryum patladı...

Elindeki telefonu böyle çaldırdı! Hırsızı bulamadı

Elindeki telefonu böyle çaldırdı! Hırsızı bulamadı

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.