Artık hayvanat bahçelerinde olmayacaklar! Yasak geldi

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'nde (Cites) imzası bulunan ülkeler, yaklaşık 2 hafta süren tartışmalar sonunda 29 ret oyuna karşılık 87 destek oyuyla, kuralları sıkılaştırma kararı aldı.

Yasağa Avrupa Birliği'nden de destek geldi. Ancak en çok yavru fil ticareti yapan ülke olan Zimbabve ve Amerika Birleşik Devletleri yasağa karşı oy kullandı.

Zimbabve ve Botsvana'daki fil popülasyonu, diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha "sağlıklı" olduğundan, bu ülkelerin "uygun ve kabul edilebilir" yerlere fil ihraç etmesine izin veriliyordu.

Uluslararası hayvanları koruma örgütleri, bu izin kapsamında Zimbabve'nin 2012'den bu yana 100'den fazla yavru fili yakalayarak Çin'deki hayvanat bahçelerine sattığını belirtiyor.

YASAK NE GETİRİYOR?

Salı günü alınan kararla bu iznin kapsamı ciddi şekilde daraltıldı.

Artık yavru filler ancak "çok istisnai" durumlarda doğadan alınarak "kısıtlanacakları" alanlara gönderilebilecek ve bunun için Cites üyelerinden oluşan bir komitenin onayı gerekecek.