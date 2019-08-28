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Artık hayvanat bahçelerinde olmayacaklar! Yasak geldi

BBC BBC
28.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Afrika'daki yavru fillerin doğadan alınarak başka ülkelerdeki hayvanat bahçelerine satılmasına yönelik olarak uluslararası ticaret yasağı getirildi.

Artık hayvanat bahçelerinde olmayacaklar! Yasak geldi

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'nde (Cites) imzası bulunan ülkeler, yaklaşık 2 hafta süren tartışmalar sonunda 29 ret oyuna karşılık 87 destek oyuyla, kuralları sıkılaştırma kararı aldı.

Yasağa Avrupa Birliği'nden de destek geldi. Ancak en çok yavru fil ticareti yapan ülke olan Zimbabve ve Amerika Birleşik Devletleri yasağa karşı oy kullandı.

Zimbabve ve Botsvana'daki fil popülasyonu, diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha "sağlıklı" olduğundan, bu ülkelerin "uygun ve kabul edilebilir" yerlere fil ihraç etmesine izin veriliyordu.

Uluslararası hayvanları koruma örgütleri, bu izin kapsamında Zimbabve'nin 2012'den bu yana 100'den fazla yavru fili yakalayarak Çin'deki hayvanat bahçelerine sattığını belirtiyor.

YASAK NE GETİRİYOR?

Salı günü alınan kararla bu iznin kapsamı ciddi şekilde daraltıldı.

Artık yavru filler ancak "çok istisnai" durumlarda doğadan alınarak "kısıtlanacakları" alanlara gönderilebilecek ve bunun için Cites üyelerinden oluşan bir komitenin onayı gerekecek.

Yasak geçen hafta Cites komitesi tarafından onaylandı ancak iki hafta süren konferans sonunda tüm üyelerin desteğini alıp almayacağı belirsizdi.

Zimbabve yasağa karşı ciddi bir lobi çalışması yürütürken, AB de dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde bulunan fillerin genetik varyasyonuna yönelik endişeleri nedeniyle başta yasağa karşı çıktı.

Ancak yasağın "istisnai durumlarda" delinmesine olanak verecek şekilde değiştirilmesi ve hali hazırda hayvanat bahçelerinde bulunan fillerin başka hayvanat bahçelerine transferinin yasaklanması ile AB de değişikliğe destek verdi.

Doğal hayatı koruma derneği Born Free'nin başkanı Will Travers "Bu artık hiçbir filin doğal ortamından koparılarak başka ülkelerde tutsak edilemeyeceği anlamına gelmiyor ama bunu zorlaştırıyor. Artık filler toplu halde gemilere yüklenerek, örneğin Uzak Doğu'daki hayvanat bahçelerine gönderilemeyecek" dedi.

Yavru fil ticaretine getirilen ciddi kısıtlama diğer hayvan dernekleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Uzmanlar, filler gibi "çok sosyal" hayvanların doğal ortamlarından alınarak başka ülkelere gönderilmesinin onlar için çok travmatik olduğuna dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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