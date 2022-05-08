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  4. Yavru ayıya “ne var ne yok” diye sordu! Sosyal medyada binlerce kişi o anları paylaştı...

Yavru ayıya “ne var ne yok” diye sordu! Sosyal medyada binlerce kişi o anları paylaştı...

08.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yavru ayı gören vatandaşların kayda aldıkları görüntüler sosyal medyada trend oldu. Söz konusu videoda bir vatandaş, yavru ayıya “Ne var ne yok” sorusunu yöneltti. Daha sonra “Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum” ifadelerini kullanması izleyenleri fazlasıyla gülümsetti.

Yavru ayıya “ne var ne yok” diye sordu! Sosyal medyada binlerce kişi o anları paylaştı...

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı.

Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti.

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AYIYA SÖYLEDİKLERİ İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir vatandaşın yavru ayıya “Ne var ne yok” sorusunu yöneltmesi izleyenleri gülümsetirken, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, “Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Trabzon
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