Yayaları tehlikelere karşı uyaran akıllı kulaklık!

Sokakta yürürken dalgın olan ya da akıllı telefonlarından başını kaldırmayan insanlara rastlamışsınızdır. Hatta o insanlardan biri de sizsiniz. Etrafında olan bitenden ziyade tamamen telefonlarına odaklanan kişilere bir isim dahi bulunmuş durumda: Twalking.

ABD’de, twalking’in neden olduğu ölüm ve ciddi yaralanma oranları son yedi yılda üç kat artmış durumda. Columbia Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü’nden araştırmacılar, yaşanabilecek ölümcül kazaları önlemek için kullanıcılarını yakınlardaki tehlikelere karşı uyaran bir akıllı kulaklık sistemi geliştiriyor.

BU KULAKLIK DIŞ DÜNYADAN KOPMANIZI ÖNLEYECEK

Düşük güçteki sinyalleri bile algılayabilen kulaklıklar, yaklaşmakta olan araçların farklı sesini algılamak için bir dizi minyatür mikrofon kullanıyor. Sokaktan ve yakındaki araçlardan yüzlerce farklı sesi sınıflandıran bir makine öğrenme teknolojisinden güç alan akıllı kulaklık sistemi, yaklaşan bir arabanın sesini tespit ettiğinde, kullanıcının akıllı telefonuna uyarı mesajı gönderiyor.

Proje, 2017 yılında Ulusal Bilim Vakfı tarafından 1.2 milyon dolar hibe aldı ve o zamandan beri IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) konferasında ‘En İyi Sunum Ödülü’ ve ACM'den ‘En İyi Demo Ödülü’ dahil olmak üzere birkaç onursal ödüle de layık görüldü.