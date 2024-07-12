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    4. Yaz sıcağında serinleten içecekler hazırlamanızı sağlayacak pratik buz kalıpları

    Yaz sıcağında serinleten içecekler hazırlamanızı sağlayacak pratik buz kalıpları

    10.07.2024 22:12
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    Yaz sıcaklarında hepimiz ferahlatıcı içeceklerin peşine düşüyoruz, değil mi? Eğer siz de sıradan buz küplerinden sıkıldıysanız içeceklerinizi daha keyifli ve serinletici hale getirmek için birbirinden kullanışlı ve şık buz kalıplarıyla tanışmaya hazır olun! Evinizde hızlıca doldurabileceğiniz bu harika buz kalıpları ile sıcak günlerde serinlemek artık çok daha eğlenceli ve lezzetli olacak. İşte yazın favorisi olan her ihtiyaca uygun birbirinden farklı tasarımdaki buz kalıpları önerileri!

    Yaz sıcağında serinleten içecekler hazırlamanızı sağlayacak pratik buz kalıpları

    Yazın sıcağında sıcaktan kaçmak için hepimizin favori içeceği buz gibi bir limonata ya da çeşitli kahve türleri oluyor. Bunun için içeceklerinize farklı bir dokunuş katacak, hem işlevsel hem de eğlenceli buz kalıplarını listeledik Bu buz kalıplarıyla içeceklerinizi daha estetik hale getirip içeceklerinizin serinletici etkisini uzun süre koruyabilirsiniz. Üstelik kullanımı ve temizlemesi de bir o kadar basit. Haydi, yazın tadını çıkarmak için ihtiyacınız olan en eğlenceli ve şık buz kalıplarını birlikte keşfedelim!

    1. Pratik ve esnek: Orret Home 6 Bölmeli Kare Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Kolay serbest bırakma fonksiyonuyla çabukça ev yapımı buzlar ulaşabileceğiniz Orret Home’un 6 Bölmeli Kare Buz Kalıbı yazın sıcağında tam da ihtiyacınız olan şey! Silikon buz kalıbı, her biri 5 cm olan devasa 6 tane buz küpü elde etmenize imkan tanıyor. Bu sayede buz küplerini sürekli yenilemek zorunda kalmadan içeceğinizi uzun süre soğuk tutabiliyorsunuz. Kokteyllerden meyve sularına kadar her türlü içeceğinize mükemmel uyum sağlayan ürün asorti gönderiliyor.

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    2. İçecekleriniz serin kalsın: Deconox Silikon Tabanlı 12 Hazneli Buz Kalıbı Seti (2 Adet)

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    Deconox Silikon Tabanlı 12 Hazneli Buz Kalıbı Seti, bunaltıcı yaz günlerinde sizi sıcaktan kurtaracak en iyi çözümlerden biri. Buzları almanın çok basit olduğu ve aynı zamanda zeminde kaymasını önleyen silikon tabana sahip setteki her bir kalıp 12 bölmeli, böylece misafirlerinize hızlıca bol miktarda buz hazırlayabilirsiniz. Mutfakta az yer kaplayan ve sorunsuzca saklanabilen kullanışlı ve dayanıklı set, su, meyve suyu veya çay gibi her türlü içeceğinizi buz gibi yapmak için uygundur.

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    3. Tüm aileye yetecek kadar fazla: Milano Home 66 Bölmeli Yuvarlak Buz Küpü Tepsisi Seti (2 Adet)

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    Milano Home 66 Bölmeli Yuvarlak Buz Küpü Tepsisi Seti ile içeceklerinize eğlenceli bir dokunuş katın! Set, toplamda 132 yuvarlak buz küpü alabiliyor ve içeceklerinizi lezzetini bozmadan soğuk tutuyor. İnce modeli ile dondurucuda minimum yer kaplıyor ve yüksek kaliteli materyalden yapıldığı için oldukça da dayanıklı. Kokteyllerden kahveye kadar her türlü içeceğiniz için harika buz küpleri oluşturabileceğiniz buz küpü kalıplarının biri mor diğeri ise sarı renkli gönderiliyor.

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    4. Hepsi bir arada özellikli: Promosyonca Silikon 28 Hazneli Su Yeşili Buz Kalıbı ve Buz Küreği Takımı (1 Adet)

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    Promosyonca'nın Silikon 28 Hazneli Su Yeşili Buz Kalıbı ve Buz Küreği Takım’nın küçük ve hafif yapısıyla taşıması ve depolaması çok basit. Buz kalıbı, buz kabı ve buz küreğinin bir arada olmasıyla da her şey elinizin altına getiriyor. Silikon malzemesi sayesinde buzları hemen düşürebilir ve sağlıklı, temiz buz küpleri üretebileceğiniz takımın dayanıklı tasarımıyla ile uzun yıllar boyunca kullanabilir, yaz aylarında ferah kalmanın en pratik yolunu keşfedebilirsiniz!

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    5. İçeceğinizi hızlıca buz gibi yapan: 160 Bölmeli Silikon Buz Kalıbı (2 Adet)

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    Bu 160 Bölmeli Silikon Buz Kalıbı seti, yazın içeceklerinizi hızla derecesini düşürmek için harika bir seçenek sunuyor. İki adet olan setle, partilerinizde veya günlük kullanımlarda rahatça buz küpleri yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli silikonu buzları hemen çıkarabilmenizi destekler ve dayanıklılığıyla da uzun ömürlüdür. İnce detaylar ve elastik yapısı ile kalıplar, kokteyllerden limonataya kadar her türlü içeceğe kusursuz bir şekilde soğutur.

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    6. Serinletici içecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı: Joseph Joseph Quicksnap Plus 14 Gözlü Yeşil Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Joseph Joseph Quicksnap Plus Buz Kalıbı, buz küplerini tek tek almak isteyenler için mükemmel bir seçenek! Bükülebilir ve istiflenebilir kapağı ile suyun dökülmesini ve buzların koku çekmesini engelleyen kalıbı kıvırarak küpleri gevşetip anahtar mekanizması ile teker teker çabucak bardağınıza ekleyebilirsiniz. 14 büyük küp kapasitesiyle her kullanımda yeterli miktarda buz veren buz kalıbının bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da temizlik açısından büyük bir konfor yaratıyor.

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    7. Esnek yapılı ve çok yönlü: Silicolife Kalp Şekilli 15 Hazneli Pembe Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Hem buz hem de çikolata hazırlayabileceğiniz Silicolife’ın kalp şekilli buz kalıbı ile içeceklerinize sevgi katın! Estetik sunumlar yapmaya imkan tanıyan pembe kalıbın silikonu sağlıklı ve güvenlidir. -30°C ile +230°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklılığıyla dikkat çeken buz kalıbının elastik tasarımı ile buzları pratikçe düşürebilir ve temizleyebilirsiniz. Kalıbın kompakt dizaynı, mutfakta az yer kaplar ve sıkıntısızca saklanabilir. Bu sayede hem günlük kullanımda hem de özel günlerde harika bir yardımcı olur.

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    8. İçecekleriniz her zamankinden daha ferah ve taze olacak: Gurme Chef Eysigo Büyük Boy Silikon 6 Gözlü Yeşil Gri Top Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Gurme Chef'in yeşil gri renkli silikon kalıbı, 6 adet büyük top şeklinde buz üreterek içeceklerinizin uzun süre soğuk kalmasına destek olur. BPA içermez ve gıdaya uygunluk testlerinden geçen ve kaliteli silikon materyal kullanılan üründeki buzları pratik bir şekilde çıkarabilir ve içeceklerinizi keyifle yudumlayabilirsiniz! Kalıbın silikon kapağı ise kokuları dışarıda tutar ve buzdolabında üst üste konforlu bir şekilde dizmeye imkan verir. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da ekstra bir avantaj yaratır.

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    9. İşlevsel dizayn: MataHare Basmalı 12 Bölmeli Silikon Buz Kalıbı (2 Adet)

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    Gri renkli ve dayanıklı plastik-silikon malzemeli MataHare’nin basmalı 12 bölmeli silikon buz kalıbı ile içeceklerinizin derecesini dilediğiniz kadar düşürün! Kalıbın 9,5x26x3,5 cm boyutu mini de dahil olmak üzere her türlü dondurucuya rahatça sığar. İki adet kalıp sayesinde daha fazla buz oluşturabilir ve sıcak günlerde serin kalabileceğiniz kalıpların bükülebilir yapısıyla buzları sadece bastırarak çok basit bir şekilde alabilirsiniz.

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    10. Kullanışlı ve şık: Tupperware Lila Mavi Buz Kabı ve Kapak (2 Adet)

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    Tupperware’in lila mavi renkli buz kabı seti, içeceklerinizi buz gibi yapmak için müthiş bir seçim! Set, iki adet 300 ml kapasiteli ve 29x11x4,5 cm boyutundaki buz küpü kaplarını içerir. Kapağı ile buzlarınızı hijyenik bir şekilde saklayabileceğiniz ve yumuşak silikon zemin tasarımı ile her bir buz küpünü hemen alabileceğiniz dayanıklı plastik materyal kullanılan buz kabı setini, üst üste istifleyerek dondurucuda yer tasarrufu yaratabilirsiniz.

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    11. Çabuk çıkarılabilen: Alinana Kapaklı 8 Hazneli Silikon Siyah Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Yaklaşık 2 inç büyüklüğündeki buz küpleri oluşturan Alinana’nın kapaklı 8 hazneli siyah silikon buz kalıbı, içeceklerinizin daha uzun süre soğuk kalması için ideal! Çeşitli içecek türleri için mükemmel boyutta buzlar üreten BPA içermeyen buz kalıbının, süper elastik silikonu buzları pratikçe düşürülebilir. Kapaklı modeliyle su doldurmayı ve sızıntıyı önleyerek dondurma işlemini hızlandıran kalıp bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Her seferinde 8 tane büyük buz küpü elde edebileceğiniz buz kalıbı aynı zamanda buzdolabında kokuların karışmasını engeller ve böylelikle buzlar uzun süre temiz olur.

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    12. Çok fonksiyonlu: Evonox 33 Bölmeli Küre Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Yüksek kaliteli silikon kullanılan Evonox’un 33 bölmeli küre buz kalıbı ile içeceklerinize zarif bir hava katın! Esnek ve dayanıklı yapısı ile buz kürelerini kolayca alabileceğiniz ve içeceklerinizi uzun süre serin tutabileceğiniz kalıbı kullanarak misafirlerinize estetik sunumlar yapabilir ve içeceklerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca harika bir hediye fikri olan küre şeklindeki buzlar, yavaş eriyerek uzun süre buz gibi içecekler elde etmenizi sağlar.

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    13. İçeceklere görsel bir şıklık veren: Qullex Silikon Petek Şeklinde 37 Bölmeli Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Qullex’in petek şeklindeki silikon buz kalıbı ile içeceklerinize farklı bir dokunuş ekleyin! Yüksek kaliteli ve kıvrılıp bükülen silikon materyalli kalıp, 37 bölmeli tasarımı ile oldukça pratik. 20x11,3x2,2 cm boyutunda olan buz kalıbı, BPA içermemesi ve toksik olmaması sayesinde gıdayla temas için güvenlidir. Ayrıca buz kalıbı sadece su değil, meyve suyu, kahve veya çikolata gibi tatlılar için de kullanılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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    14. Mutfakta estetik arayanlar için ideal: Orret Home 6 Gözlü Mini Buz Kalıbı (2 Adet)

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    FDA onaylı, gıda sınıfı silikon malzemesi ile sağlığınıza zarar vermeyen ve uzun süre dayanan Orret Home’un 6 gözlü mini buz kalıbı ile içeceklerinizi hemen soğutun! Kompakt boyutları ile küçük mutfak alanlarında bile rahatça saklanabilen iki adet set halinde gelen buz kalıbının alttan basmalı dizaynı ile her bir buz parçasını tek tek bardağınıza koymak çok basit. Bulaşık makinesinde yıkanabilen veya elinizde temizlenebilen buz kalıbını meyve suyu, çay veya kahve gibi çeşitli içecekler için de kullanabilirsiniz.

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    15. Hızlı sonuçlar isteyenlere: MyBru Slikon Tabanlı 10 Hazneli Çubuk Şekilli Mavi Buz Kalıbı (1 Adet)

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    Farklı bir şekle sahip buz kalıbı arayanlar için harika bir seçenek olan MyBru’nun mavi silikon tabanlı 10 hazneli çubuk şekilli buz kalıbı, içeceklerinize şık ve pratik bir görünüm kazandırır! 28x11,5x2 cm boyutundaki kalıp, dayanıklı plastik gövdesi ve esnek silikon tabanı ile buzları kolayca çıkarmanıza olanak tanır. 10 adet haznesi ile aynı anda birçok buz parçası üretebileceğiniz kalıbın çubuk dikdörtgen şekli ile eşit ve düzgün buz küpleri elde edebilir, mutfakta yer tasarrufu etmek için üst üste dizerek stoklayabilirsiniz. Özellikle de uzun bardaklarda harika görünen buz kalıbı ile içeceklerinizi daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.

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    Anahtar Kelimeler:
    buz
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