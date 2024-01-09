Salata kurutucudan saklama kabına çok sevilen Tupperware ürünleri

Tupperware markası mutfakta zaman geçiren pek çok kişinin duyduğu bir marka. Tupperware saklama kabı ile popülerlik kazansa da günümüzde su şişelerinden salata kurutucularına, hamur altlıklarından sebze soyacağına kadar ürün yelpazesini artırarak daha geniş kitlelere hitap ediyor. Genelde kaliteli plastik saklama kabını tarif ederken de sıklıkla kullandığımız Tupperware kelimesi bu markayla ortaya çıktı, desek yeridir. Biz de birbirinden kaliteli Tupperware ürünlerini sizler için seçtik. İşte mutfağınızda uzun yıllar boyu size eşlik edecek birbirinden şahane 10 Tupperware ürünü!

1. Sızdırmaz tasarım: Tupperware Yemek Kutusu

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygunluğuyla pratik bir kullanım sunan Tupperware beslenme kutusu turkuaz rengiyle de hoş bir görünüme sahip. Kaynar suyun dahi yapısını bozamadığı, en güvenilir plastik türlerinden biri olan polipropilen malzemeden üretilen yemek kabının uzunluğu 25 cm , genişliği 16 cm ve yüksekliği 5 cm. Üç farklı bölmesi ile gıdaların birbirine karışmamasını sağlayan ve sızdırmaz kapağı sayesinde de farklı türden yemek ve atıştırmalıklarınızı güvenle yanınızda taşımanıza yardımcı olan yemek kutusu bir litrelik geniş hacmiyle de kolaylık sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

"Çok bölmeli olduğu için soğuk gıda saklama konusunda kullanıma uygun. Oldukça hafif. Boyutları açısından ofise kahvaltı götürmek için ideal bir ürün."

"Gayet sağlam ve kullanışlı."

2. Her zevke uygun: Tupperware Çevirmeli Siyah Eko Şişe

Tuuperware Siyah Renk Eko Suluk bir litre kapasitesiyle günlük su ihtiyacınızın çoğunu karşılayan bir hacme sahip. Siyah rengiyle her zevke uygun olan su şişesi elde ve makinede yıkanabilmesi sayesinde kolay ve pratik bir kullanım sağlıyor. EcoEasy fırça ile temizlenmesi önerilen su şişesinin ölçüsü 32 x 28.2 cm olarak belirtiliyor. Vidalı kapağı ile içeceklerinizin sızmasını önleyen suluk, koku yapmaz özelliği ile de uzun süre içeceklerinizin taşıyıcısı olacak bir ürün. Gazlı ve sıcak içecekler için uygun olmayan siyah Tupperware su şişesi ister sporda ister ofiste isterseniz de gezileriniz sırasında gönül rahatlığıyla çantanıza atıp taşıyabileceğiniz bir suluk.

Kullanıcı yorumları

"Parasının hakkını veriyor. Koku yapmıyor. Çok beğendim."

"Çok güzel. Beklentimi karşıladı. Severek kullanıyorum."

3. Çok amaçlı kullanım: Tupperware Thermo-Duo Kapaklı İkili Servis Kabı

İnsan sağlığı açısından en güvenilir plastik türlerinden biri olan polipropilen malzemeden üretilen kap bulaşık makinesinde yıkanabilir olması ile de kolaylık sağlıyor. Beyaz ve bordo renkli iki kaseden oluşan ve kaseleri ayrı ayrı kullanılabilen kap 3.5 litre kapasiteye sahip. İç içe geçen iki kase sayesinde yemekleri daha uzun süre sıcak veya soğuk tutan servis kabı çift duvarlı bir kapağı da bulunuyor. Servis kaşığı ile de kullanım kolaylığı sağlayan ürünün beyaz renkli iç kasesinin uzunluğu 29 cm, genişliği 22,7 cm ve yüksekliği 13,8 cm, bordo renk dış kasesinin uzunluğu 30 cm, genişliği 23,5 cm ve yüksekliği 14 cm.

4. Mutfağa pratiklik sağlayan: Tupperware Yatay Soyacak

Paslanmaz çelik malzeme ile üretilen yatay paslanmaz soyucu kırmızı rengiyle de mutfağınıza canlılık getiriyor. 20 gram ağırlığıyla da soyma işlemlerinizi yaparken kolaylık sağlayan soyucu mutfağınıza pratiklik katıyor. Uzunluğu 14.5 cm ve genişliği 7.5 cm olan soyacak düz ve tırtıklı bıçak ağzına sahip. Hem sağ hem de sol elini kullananlar için büyük konfor sağlayan bu Tupperware ürünü salatalıktan patatese, elmadan çikolataya pek çok malzemeyi kolayca soymanızı ve rendelemenizi sağıyor.

Kullanıcı yorumları

"Senelerdir hiç bozulmayan kesim kalitesi. Gerçekten yapmışlar."

"Patates, havuç, meyve vb. için bu soyucu tek kelimeyle mükemmel ve gerçekten uzun ömürlü."

5. İşi eğlenceye dönüştüren: Tupperware Salata Kurutucu

Kırmızı ve beyaz renklerinin harika uyumuna sahip Tupperware marka modern salata kurutucusu 3.8 litrelik geniş hacmiyle aynı anda pek çok salata malzemesini kurutmanızı sağlıyor. Çapı 22.8 cm ve yüksekliği 17.8 cm olan kurutucu bulaşık makinesinde yıkanabilmesi ile de pratiklik sağlıyor. Kapaklı salata kasesi, süzgeç ve kollu kapağı ile birlikte gönderilen salata kurutucusu bir türlü suyu gitmeyen yeşilliklerinizin kolayca kurumasına yardımcı oluyor.

Kullanıcı yorumları

"Ürün orijinal. Alırken çok yorum olmaması korkutmuştu beni, o yüzden bu yorumu yazıyorum. Hem yıkarken hem kuruturken kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Tupperware’e üye oldum ucuza alayım diye, bu kadar ucuza alamıyordum. Tavsiyedir her eve lazım."

"Haznesi küçük ama kullanımı kolay. Yaş ya da rahatsızlık sebebi ile kol çevirme hareketi sizi zorluyorsa bu ürün çok kullanışlı, zorlanmıyorsunuz. Ayrıca yeşillikleri taze saklayabiliyorsunuz."

6. Kusursuz püreler: Tupperware Patates Ezici

Güçlü olduğu kadar hafif olan Tupperware patates ezicisini ister pürüzsüz patates püreleri yapmak isterseniz de meyve ve sebzeleri ezmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam tasarımının yanında patates ezicisinin sapı, derin tencerelerde kullanmak için de yeterince uzun bir yapıya sahip. Malzemeleri kolay ezen tasarımı ve kolayca temizlenen deliklere sahip olan patates ezicisi siyah rengiyle de mutfağınıza uyum sağlıyor. Bulaşık makinesinde çizilmeyen patates ezici, malzemeleri parçalarken sıçramasını da önlüyor.

Kullanıcı yorumları

"Mucize bir alet. Bu aletle püre yapmak çok çok kolay ve keyifli. Hiç tereddüt etmeyin."

"Bu Tupperware ürünü harika. Kullanımı kolay, sebzeleri karıştırmak ve ezmek için güçlü ve aynı zamanda hafif."

7. Kolay temizlik: Tupperware Hamur Altlığı

Beyaz ve mavi renkli hamur altlığı ile artık bir türlü temizlenmeyen hamur kalıntılarına son! Börek, çörek ya da pizza gibi hamur işi yemekler hazırlarken tezgahta kuruyup kalan ve çıkarmak için binbir türlü yol bulmaya çalıştığımız günlere elveda dememizi sağlayan Tupperware hamur altlığı kolay temizlenebilir özelliğiyle mutfağa pratiklik getiren bir eşya. Yoğururken ve hamur çıkarırken tezgahın batmamasını sağlayan ve aynı zamanda hamurun yapışmamasını engellemek için attığımız unların ölçüsünü de en aza indiren altlık 63.5 cm uzunluğa ve 46 cm genişliğe sahip. Üzerinde farklı ölçüm birimlerinin karşılığını da gösteren hamur altlığı kolay katlanabilir yapısıyla da yer kaplamayan bir eşya.

Kullanıcı yorumları

"Annemin zaten Tupperware markasından benzer bir fırın matı vardı ve her zaman kendime de almak istedim. Bunu Amazon'da keşfettiğimde Noel pastam için sipariş ettim. Mükemmel! Üzerinde çalışmak çok kolay. Hamur yapışmıyor ve yüzeyin boyutu mükemmel. Hamuru açmak, kurabiye kalıplarını koymak ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer şeyleri yerleştirmek için yeterli alan kalıyor. Bu ürünü şiddetle tavsiye ederim."

"Pasta ve pizza yapanlar için mükemmel, yer kaplamadığı için çok kullanışlı. Mükemmel ürün, hızlı sevkiyat, mutfağınız için eksik olmayacak bir ürün, öneririm."

8. Uzun süreli saklama: Tupperware Küçük Boy Peynir Kabı

Peynir hızlı bozulan bir ürün olsa da bunu geciktirmek için yapabileceğimiz pek çok yöntem var. Bunlardan birisi de peynir kapları. Tupperware markasının küçük boy peynir kabı orta boy ya da azalan küçük porsiyon peynirlerinizi daha uzun bir süre saklamak için harika bir yol sunuyor. Buzdolabında herhangi bir koku oluşumuna neden olmayan kabın alt tabanı beyaz renkli, üst kapağı ise şeffaf bir görüntüye sahip. Uzunluğu 20.5 cm, genişliği 20.5 cm ve yüksekliği 9.5 cm olan peynir kabı peynirlerinizin tadının bozulmadan uzun bir süre korumayı sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

"Tupperware'den her zaman aldığım mükemmel kalite. Haftalarca peynir çeşitlerini buzdolabımda saklayabiliyorum ve hala mükemmel görünüme ve tada sahipler."

"Şimdilik harika bir ürün olduğunu söyleyebilirim, içindeki yiyecekler birkaç hafta sonra bile küflenmiyor, küçük ama büyük, bulaşık makinesine giriyor ve görünüşü güzel. Üstünde kürdan veya başka bir şeyle delmemeniz gereken delikler vardır. Tavsiye ederim."

9. Pratik kullanım: Tupperware Kapaklı Buz Küpü

Bazı buzdolaplarında buz küpü yapmak için ayrı bir bölme bulunmadığından buz kapları özellikle de yaz aylarında serinlemek için adeta bir ihtiyaç haline geliyor. Tabii kaliteli bir buz kabı da kolay kolay bulunmuyor. Bazı buz kaplarının kapağı olmuyor, olanlarda da sızdırmalar yaşanabiliyor. Bunun yanında kaba suyu taşırmadan koymak ve donan buz küplerini kaptan çıkarmak adeta bir işkence halini alabiliyor. Neyse ki Tupperware markasının lila ve beyaz renkli buz kabı bu endişelerinizi tek seferde ortadan kaldıran bir tasarıma sahip. Kapaklı tasarımıyla hem su koymayı kolaylaştırıyor hem de su sızdırmalarını önlüyor. Bunun yanında alttaki düğmesine basarak buz küplerini tek bir hareketle çıkarmanızı sağlayan buz kabı mutfaktaki iş yükünüzü önemli ölçüde azaltıyor.

Kullanıcı yorumları

"Bu ürünü zaten kullandım, çok işlevsel ve çok pratik."

"Sonunda su dökmeden buz küpleri yapmanın bir yolu. Tek tek doldurulması ve çıkarması son derece kolay. İkili paket de çok pratik!"

10. Hızlı ve etkili: Tupperware Turbo-Chef Soğan Dilimleyici

Büyük çabalar harcamadan ve gözleriniz yaşarmadan soğanları ince ince doğramanızı sağlayan Tupperware Chef Turbo-Chef Soğan Dilimleyici sadece soğanları değil aynı zamanda sarımsak, maydanoz, havuç ve daha pek çok sebze ve meyveyi ince ve küçük dilimler haline getirmeyi sağlıyor. Kırmızı renkli soğan dilimleyicisi 210 gram ağırlığı ve 12.3 x 11.9 x 11.4 cm boyutuyla da mutfağınızda çok yer kaplamayan bir ürün. İpi her çekişinizde daha küçük doğranmış malzemeler elde etmenizi sağlayan Tupperware doğrayıcı ipli tasarımıyla temizlik veya uzun ömürlü olup olmaması hakkında düşündürse de gerek kolay temizlenebilir gerek Tupperware kalitesine sahip bir ürün olması sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kendisi küçük ama işlevi büyük olan soğan dilimleyicisi mutfakta yıllarca elinizin altından düşmeyen bir eşya olacak.

Kullanıcı yorumları

"Çok hızlı ve çok özenli bir paketleme ile gönderim sağlandı. Üründen çok memnun kaldım. Olmazsa olmazlarım arasında. Diğer markalara bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Philips ve bu marka arasında kalmıştım. İyi ki bu ürünü tercih etmiştim. Bir tek rengi konusunda hayal kırıklığı yarattı. Görselde tam kırmızı görünüyor. Oysaki pembe ve borda arası bir renk. Almak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Firmaya da sonsuz teşekkürlerimle. Bereketli olsun."

"Her şeyi sorunsuz bir şekilde kesin ve kıyın. Fındıklardan sert peynirlere kadar her şeyi doğramak için gerçekten harika. Sebzeler küçük parçalar haline geliyor ve onları ne kadar doğrayacağınıza siz karar veriyorsunuz."

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