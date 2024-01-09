YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Salata kurutucudan saklama kabına çok sevilen Tupperware ürünleri

    Salata kurutucudan saklama kabına çok sevilen Tupperware ürünleri

    08.01.2024 06:13 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bu zamana kadar Tupperware markasının kalitesini duymayan ya da görmeyen çok az kişi kaldı. Gerek kalitesiyle gerek de uzun ömürlü oluşuyla mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan Tupperware, her ihtiyaca uygun ürünleriyle mutfakta geçirdiğimiz zamanı kolaylaştıran ve hızlandıran bir marka. Biz de sizler için mutfakta yaptığınız işlerde pratiklik sağlayacak birbirinden harika Tupperware ürünlerini derledik. Gelin mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday 10 Tupperware ürününe birlikte göz atalım.

    Salata kurutucudan saklama kabına çok sevilen Tupperware ürünleri

    Tupperware markası mutfakta zaman geçiren pek çok kişinin duyduğu bir marka. Tupperware saklama kabı ile popülerlik kazansa da günümüzde su şişelerinden salata kurutucularına, hamur altlıklarından sebze soyacağına kadar ürün yelpazesini artırarak daha geniş kitlelere hitap ediyor. Genelde kaliteli plastik saklama kabını tarif ederken de sıklıkla kullandığımız Tupperware kelimesi bu markayla ortaya çıktı, desek yeridir. Biz de birbirinden kaliteli Tupperware ürünlerini sizler için seçtik. İşte mutfağınızda uzun yıllar boyu size eşlik edecek birbirinden şahane 10 Tupperware ürünü!

    1. Sızdırmaz tasarım: Tupperware Yemek Kutusu

    2

    Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygunluğuyla pratik bir kullanım sunan Tupperware beslenme kutusu turkuaz rengiyle de hoş bir görünüme sahip. Kaynar suyun dahi yapısını bozamadığı, en güvenilir plastik türlerinden biri olan polipropilen malzemeden üretilen yemek kabının uzunluğu 25 cm , genişliği 16 cm ve yüksekliği 5 cm. Üç farklı bölmesi ile gıdaların birbirine karışmamasını sağlayan ve sızdırmaz kapağı sayesinde de farklı türden yemek ve atıştırmalıklarınızı güvenle yanınızda taşımanıza yardımcı olan yemek kutusu bir litrelik geniş hacmiyle de kolaylık sağlıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • "Çok bölmeli olduğu için soğuk gıda saklama konusunda kullanıma uygun. Oldukça hafif. Boyutları açısından ofise kahvaltı götürmek için ideal bir ürün."

    • "Gayet sağlam ve kullanışlı."
    Ürünü İncele

    2. Her zevke uygun: Tupperware Çevirmeli Siyah Eko Şişe

    3

    Tuuperware Siyah Renk Eko Suluk bir litre kapasitesiyle günlük su ihtiyacınızın çoğunu karşılayan bir hacme sahip. Siyah rengiyle her zevke uygun olan su şişesi elde ve makinede yıkanabilmesi sayesinde kolay ve pratik bir kullanım sağlıyor. EcoEasy fırça ile temizlenmesi önerilen su şişesinin ölçüsü 32 x 28.2 cm olarak belirtiliyor. Vidalı kapağı ile içeceklerinizin sızmasını önleyen suluk, koku yapmaz özelliği ile de uzun süre içeceklerinizin taşıyıcısı olacak bir ürün. Gazlı ve sıcak içecekler için uygun olmayan siyah Tupperware su şişesi ister sporda ister ofiste isterseniz de gezileriniz sırasında gönül rahatlığıyla çantanıza atıp taşıyabileceğiniz bir suluk.

    Kullanıcı yorumları

    • "Parasının hakkını veriyor. Koku yapmıyor. Çok beğendim."

    • "Çok güzel. Beklentimi karşıladı. Severek kullanıyorum."
    Ürünü İncele

    3. Çok amaçlı kullanım: Tupperware Thermo-Duo Kapaklı İkili Servis Kabı

    4

    İnsan sağlığı açısından en güvenilir plastik türlerinden biri olan polipropilen malzemeden üretilen kap bulaşık makinesinde yıkanabilir olması ile de kolaylık sağlıyor. Beyaz ve bordo renkli iki kaseden oluşan ve kaseleri ayrı ayrı kullanılabilen kap 3.5 litre kapasiteye sahip. İç içe geçen iki kase sayesinde yemekleri daha uzun süre sıcak veya soğuk tutan servis kabı çift duvarlı bir kapağı da bulunuyor. Servis kaşığı ile de kullanım kolaylığı sağlayan ürünün beyaz renkli iç kasesinin uzunluğu 29 cm, genişliği 22,7 cm ve yüksekliği 13,8 cm, bordo renk dış kasesinin uzunluğu 30 cm, genişliği 23,5 cm ve yüksekliği 14 cm.

    Ürünü İncele

    4. Mutfağa pratiklik sağlayan: Tupperware Yatay Soyacak

    5

    Paslanmaz çelik malzeme ile üretilen yatay paslanmaz soyucu kırmızı rengiyle de mutfağınıza canlılık getiriyor. 20 gram ağırlığıyla da soyma işlemlerinizi yaparken kolaylık sağlayan soyucu mutfağınıza pratiklik katıyor. Uzunluğu 14.5 cm ve genişliği 7.5 cm olan soyacak düz ve tırtıklı bıçak ağzına sahip. Hem sağ hem de sol elini kullananlar için büyük konfor sağlayan bu Tupperware ürünü salatalıktan patatese, elmadan çikolataya pek çok malzemeyi kolayca soymanızı ve rendelemenizi sağıyor.

    Kullanıcı yorumları

    "Senelerdir hiç bozulmayan kesim kalitesi. Gerçekten yapmışlar."

    "Patates, havuç, meyve vb. için bu soyucu tek kelimeyle mükemmel ve gerçekten uzun ömürlü."

    Ürünü İncele

    5. İşi eğlenceye dönüştüren: Tupperware Salata Kurutucu

    6

    Kırmızı ve beyaz renklerinin harika uyumuna sahip Tupperware marka modern salata kurutucusu 3.8 litrelik geniş hacmiyle aynı anda pek çok salata malzemesini kurutmanızı sağlıyor. Çapı 22.8 cm ve yüksekliği 17.8 cm olan kurutucu bulaşık makinesinde yıkanabilmesi ile de pratiklik sağlıyor. Kapaklı salata kasesi, süzgeç ve kollu kapağı ile birlikte gönderilen salata kurutucusu bir türlü suyu gitmeyen yeşilliklerinizin kolayca kurumasına yardımcı oluyor.

    Kullanıcı yorumları

    • "Ürün orijinal. Alırken çok yorum olmaması korkutmuştu beni, o yüzden bu yorumu yazıyorum. Hem yıkarken hem kuruturken kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Tupperware’e üye oldum ucuza alayım diye, bu kadar ucuza alamıyordum. Tavsiyedir her eve lazım."

    • "Haznesi küçük ama kullanımı kolay. Yaş ya da rahatsızlık sebebi ile kol çevirme hareketi sizi zorluyorsa bu ürün çok kullanışlı, zorlanmıyorsunuz. Ayrıca yeşillikleri taze saklayabiliyorsunuz."
    Ürünü İncele

    6. Kusursuz püreler: Tupperware Patates Ezici

    7

    Güçlü olduğu kadar hafif olan Tupperware patates ezicisini ister pürüzsüz patates püreleri yapmak isterseniz de meyve ve sebzeleri ezmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam tasarımının yanında patates ezicisinin sapı, derin tencerelerde kullanmak için de yeterince uzun bir yapıya sahip. Malzemeleri kolay ezen tasarımı ve kolayca temizlenen deliklere sahip olan patates ezicisi siyah rengiyle de mutfağınıza uyum sağlıyor. Bulaşık makinesinde çizilmeyen patates ezici, malzemeleri parçalarken sıçramasını da önlüyor.

    Kullanıcı yorumları

    • "Mucize bir alet. Bu aletle püre yapmak çok çok kolay ve keyifli. Hiç tereddüt etmeyin."

    • "Bu Tupperware ürünü harika. Kullanımı kolay, sebzeleri karıştırmak ve ezmek için güçlü ve aynı zamanda hafif."
    Ürünü İncele

    7. Kolay temizlik: Tupperware Hamur Altlığı

    8

    Beyaz ve mavi renkli hamur altlığı ile artık bir türlü temizlenmeyen hamur kalıntılarına son! Börek, çörek ya da pizza gibi hamur işi yemekler hazırlarken tezgahta kuruyup kalan ve çıkarmak için binbir türlü yol bulmaya çalıştığımız günlere elveda dememizi sağlayan Tupperware hamur altlığı kolay temizlenebilir özelliğiyle mutfağa pratiklik getiren bir eşya. Yoğururken ve hamur çıkarırken tezgahın batmamasını sağlayan ve aynı zamanda hamurun yapışmamasını engellemek için attığımız unların ölçüsünü de en aza indiren altlık 63.5 cm uzunluğa ve 46 cm genişliğe sahip. Üzerinde farklı ölçüm birimlerinin karşılığını da gösteren hamur altlığı kolay katlanabilir yapısıyla da yer kaplamayan bir eşya.

    Kullanıcı yorumları

    • "Annemin zaten Tupperware markasından benzer bir fırın matı vardı ve her zaman kendime de almak istedim. Bunu Amazon'da keşfettiğimde Noel pastam için sipariş ettim. Mükemmel! Üzerinde çalışmak çok kolay. Hamur yapışmıyor ve yüzeyin boyutu mükemmel. Hamuru açmak, kurabiye kalıplarını koymak ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer şeyleri yerleştirmek için yeterli alan kalıyor. Bu ürünü şiddetle tavsiye ederim."

    • "Pasta ve pizza yapanlar için mükemmel, yer kaplamadığı için çok kullanışlı. Mükemmel ürün, hızlı sevkiyat, mutfağınız için eksik olmayacak bir ürün, öneririm."
    Ürünü İncele

    8. Uzun süreli saklama: Tupperware Küçük Boy Peynir Kabı

    9

    Peynir hızlı bozulan bir ürün olsa da bunu geciktirmek için yapabileceğimiz pek çok yöntem var. Bunlardan birisi de peynir kapları. Tupperware markasının küçük boy peynir kabı orta boy ya da azalan küçük porsiyon peynirlerinizi daha uzun bir süre saklamak için harika bir yol sunuyor. Buzdolabında herhangi bir koku oluşumuna neden olmayan kabın alt tabanı beyaz renkli, üst kapağı ise şeffaf bir görüntüye sahip. Uzunluğu 20.5 cm, genişliği 20.5 cm ve yüksekliği 9.5 cm olan peynir kabı peynirlerinizin tadının bozulmadan uzun bir süre korumayı sağlıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • "Tupperware'den her zaman aldığım mükemmel kalite. Haftalarca peynir çeşitlerini buzdolabımda saklayabiliyorum ve hala mükemmel görünüme ve tada sahipler."

    • "Şimdilik harika bir ürün olduğunu söyleyebilirim, içindeki yiyecekler birkaç hafta sonra bile küflenmiyor, küçük ama büyük, bulaşık makinesine giriyor ve görünüşü güzel. Üstünde kürdan veya başka bir şeyle delmemeniz gereken delikler vardır. Tavsiye ederim."
    Ürünü İncele

    9. Pratik kullanım: Tupperware Kapaklı Buz Küpü

    10

    Bazı buzdolaplarında buz küpü yapmak için ayrı bir bölme bulunmadığından buz kapları özellikle de yaz aylarında serinlemek için adeta bir ihtiyaç haline geliyor. Tabii kaliteli bir buz kabı da kolay kolay bulunmuyor. Bazı buz kaplarının kapağı olmuyor, olanlarda da sızdırmalar yaşanabiliyor. Bunun yanında kaba suyu taşırmadan koymak ve donan buz küplerini kaptan çıkarmak adeta bir işkence halini alabiliyor. Neyse ki Tupperware markasının lila ve beyaz renkli buz kabı bu endişelerinizi tek seferde ortadan kaldıran bir tasarıma sahip. Kapaklı tasarımıyla hem su koymayı kolaylaştırıyor hem de su sızdırmalarını önlüyor. Bunun yanında alttaki düğmesine basarak buz küplerini tek bir hareketle çıkarmanızı sağlayan buz kabı mutfaktaki iş yükünüzü önemli ölçüde azaltıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • "Bu ürünü zaten kullandım, çok işlevsel ve çok pratik."

    • "Sonunda su dökmeden buz küpleri yapmanın bir yolu. Tek tek doldurulması ve çıkarması son derece kolay. İkili paket de çok pratik!"
    Ürünü İncele

    10. Hızlı ve etkili: Tupperware Turbo-Chef Soğan Dilimleyici

    11

    Büyük çabalar harcamadan ve gözleriniz yaşarmadan soğanları ince ince doğramanızı sağlayan Tupperware Chef Turbo-Chef Soğan Dilimleyici sadece soğanları değil aynı zamanda sarımsak, maydanoz, havuç ve daha pek çok sebze ve meyveyi ince ve küçük dilimler haline getirmeyi sağlıyor. Kırmızı renkli soğan dilimleyicisi 210 gram ağırlığı ve 12.3 x 11.9 x 11.4 cm boyutuyla da mutfağınızda çok yer kaplamayan bir ürün. İpi her çekişinizde daha küçük doğranmış malzemeler elde etmenizi sağlayan Tupperware doğrayıcı ipli tasarımıyla temizlik veya uzun ömürlü olup olmaması hakkında düşündürse de gerek kolay temizlenebilir gerek Tupperware kalitesine sahip bir ürün olması sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kendisi küçük ama işlevi büyük olan soğan dilimleyicisi mutfakta yıllarca elinizin altından düşmeyen bir eşya olacak.

    Kullanıcı yorumları

    • "Çok hızlı ve çok özenli bir paketleme ile gönderim sağlandı. Üründen çok memnun kaldım. Olmazsa olmazlarım arasında. Diğer markalara bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Philips ve bu marka arasında kalmıştım. İyi ki bu ürünü tercih etmiştim. Bir tek rengi konusunda hayal kırıklığı yarattı. Görselde tam kırmızı görünüyor. Oysaki pembe ve borda arası bir renk. Almak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Firmaya da sonsuz teşekkürlerimle. Bereketli olsun."

    • "Her şeyi sorunsuz bir şekilde kesin ve kıyın. Fındıklardan sert peynirlere kadar her şeyi doğramak için gerçekten harika. Sebzeler küçük parçalar haline geliyor ve onları ne kadar doğrayacağınıza siz karar veriyorsunuz."
    Ürünü İncele

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Tupperware plastik saklama kabı saklama kabı saklama kabı plastik tupper tupperware suluk tarif doğrama meyve ve sebze sebze ve meyve
    İş birliği İçerikleri
    Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

    Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

    Soğuk hava sizi üşütmesin! Adidas ısı yalıtımlı mont indirime girdi

    Soğuk hava sizi üşütmesin! Adidas ısı yalıtımlı mont indirime girdi

    Görüntü kalitesiyle sizi kendine hayran bırakacak ASUS monitörler

    Görüntü kalitesiyle sizi kendine hayran bırakacak ASUS monitörler

    Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

    Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

    "Daha önce neredeydin?" dedirtecek masaj tabancaları burada!

    "Daha önce neredeydin?" dedirtecek masaj tabancaları burada!

    Taze baharat eşittir lezzetli yemek! İşte en iyi baharat öğütücüler

    Taze baharat eşittir lezzetli yemek! İşte en iyi baharat öğütücüler

    Tümünü Gör
    Taze baharat eşittir lezzetli yemek! İşte en iyi baharat öğütücüler

    Taze baharat eşittir lezzetli yemek! İşte en iyi baharat öğütücüler

    Sezon trendlerini yakalayın! İşte çizgili modasının en havalı parçaları

    Sezon trendlerini yakalayın! İşte çizgili modasının en havalı parçaları

    Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

    Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

    Temizlik rutininizi kolay ve hızlı hale getirecek en etkili ürünler

    Temizlik rutininizi kolay ve hızlı hale getirecek en etkili ürünler

    Yüzde yüz pamuk! Hem sağlıklı hem rahat hem kaliteli, sizin için seçtik

    Yüzde yüz pamuk! Hem sağlıklı hem rahat hem kaliteli, sizin için seçtik

    "Modada tercihim kaliteliden yana!" diyenler bu indirimleri kaçırmayın

    "Modada tercihim kaliteliden yana!" diyenler bu indirimleri kaçırmayın

    Tümünü Gör
    "Modada tercihim kaliteliden yana!" diyenler bu indirimleri kaçırmayın

    "Modada tercihim kaliteliden yana!" diyenler bu indirimleri kaçırmayın

    Kalitesiyle kullanıcıların kalbinde taht kurmuş çok satan moda ürünleri

    Kalitesiyle kullanıcıların kalbinde taht kurmuş çok satan moda ürünleri

    Şıklığınızı zirveye taşıyacak topuklu çizme modelleri

    Şıklığınızı zirveye taşıyacak topuklu çizme modelleri

    BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

    BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

    Mutfaktaki vazgeçilmeziniz olacak döküm ızgara tava modelleri

    Mutfaktaki vazgeçilmeziniz olacak döküm ızgara tava modelleri

    Camper kalitesiyle tanışın! Hakiki deri malzeme, özel taban teknolojisi...

    Camper kalitesiyle tanışın! Hakiki deri malzeme, özel taban teknolojisi...

    Tümünü Gör
    Benzer Ev Yaşam İçerikleri
    Taze baharat eşittir lezzetli yemek! İşte en iyi baharat öğütücüler

    Taze baharat eşittir lezzetli yemek! İşte en iyi baharat öğütücüler

    Temizlik rutininizi kolay ve hızlı hale getirecek en etkili ürünler

    Temizlik rutininizi kolay ve hızlı hale getirecek en etkili ürünler

    Masanıza, duvarınıza çok yakışacak 2024 takvimleri

    Masanıza, duvarınıza çok yakışacak 2024 takvimleri

    Son zamanların yükselen trendi: pre-cook! Hızlı ve pratik yemekler...

    Son zamanların yükselen trendi: pre-cook! Hızlı ve pratik yemekler...

    Mutfağınıza düzen getirecek "İyi ki almışım" diyeceğiniz ürünler

    Mutfağınıza düzen getirecek "İyi ki almışım" diyeceğiniz ürünler

    Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

    Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    'Bahçede 5 TL, İstanbul'da 50 TL' Sirkesi, dondurması, reçeli, kolonyası, lokumu, gazozu yapılıyor ama... 'Menülerine koymaları gerekiyor'

    'Bahçede 5, İstanbul'da 50 TL' Sirke, dondurma, kolonya yapılıyor ama...

    Damak 'şımartan' yemek! İkisi birlikte yenirse... Türkiye’nin her yerinden bu lezzeti tatmak için geliyorlar! İşte püf noktası ile ıslama köfte

    Türkiye’nin her yerinden yemek için geliyorlar! Damak 'şımartan' lezzet

    İndirimli fiyatıyla dikkat çeken Karaca Multichef Artisan Stand Mikser A101 Aldın Aldın Kataloğu'nda

    İndirimli fiyatıyla dikkat çeken Karaca Multichef Artisan Stand Mikser A101 Aldın Aldın Kataloğu'nda

    Evde Türk kahvesi keyfi! Fiyat performans ürünü 1000 TL altı kahve makineleri

    Hem pratik hem bütçe dostu Türk kahvesi makineleri burada!

    Yemek ve duyguların bilimsel ilişkisi: "Fizyolojik olarak inanılmaz varlıklarız"

    Yemek ve duyguların bilimsel ilişkisi: "Fizyolojik olarak inanılmaz varlıklarız"

    "İndirime girse de stoklasam!" diyenler buraya! Eşsiz lezzetiyle öne çıkan kahvelerde indirim

    "İndirime girse de stoklasam!" diyenler için indirimdeki kahveleri seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.