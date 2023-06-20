Yaz tatili için gelen gurbetçilerin duygusal anları: Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

"KEŞKE BİRAZ DAHA AZ PARA KAZANSAM AMA..."

Viyana’dan gelen gurbetçi vatandaş Aysel Yaman, Türkiye’de olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kapıkule’den giriş yaptığı anda Türk bayrağını görünce kendilerini ait oldukları yerde hissettiklerini belirten Yaman, “Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor. Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok” dedi.

"VATANIMIZDA NEFES ALMAK BİLE BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Türk bayrağını ve Türkiye’ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen bir başka gurbetçi vatandaş Nihat Yaman da, Kurban Bayramı'nı Bolu’da ailesiyle geçireceğini anlattı. Vatan topraklarının bambaşka olduğunu vurgulayan Yaman, “Türk bayrağımızı ve Türkiye’ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu oluyoruz. Kurban Bayramı'mızı ailemizle birlikte Türkiye’de geçireceğiz. Türkiye topraklarında vatanımızda nefes almak bile bambaşka bir şey” diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE TİTREME GELDİ"

Gurbette Türk bayrağının hasretiyle yaşadıklarını söyleyen Abdullah Gülle, Türkiye’yi hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, “Kapıkule’den girişte Türk bayrağımızı görünce bana bir titreme geldi. Gurbette yaşamayanlar bu hissi bilmez. Biz Türkiye hasretiyle, Türkiye’de yaşayan yakınlarımızın hasretiyle gurbette yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Türk bayrağını görünce öpmek istediğini anlatan gurbetçi vatandaş Seher Gülle de, Türkiye’ye girişte çok heyecanlandığını söyledi. Türk bayrağını görünce sevinçten uçtuğunu belirten Gülle, “Türkiye’ye toprağımıza ayak basınca evimize geldik dedim. Kurban Bayramı'mızı ailemizle geçireceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)



