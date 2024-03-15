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    4. Yaz tatilinde 16 yaşındaki öğrencisini müstehcen fotoğraflar göndererek taciz etti! Öğretmen 'tatilde' olduğunu söyleyerek kendisini savundu

    Yaz tatilinde 16 yaşındaki öğrencisini müstehcen fotoğraflar göndererek taciz etti! Öğretmen 'tatilde' olduğunu söyleyerek kendisini savundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 11:26
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 30 yaşındaki Victoria Fowler'in 16 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edilmesinden sonra hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Fowler'in yaz tatilinde 16 yaşındaki öğrencisini müstehcen fotoğraflar göndererek taciz ettiği ifade edildi.

    MYNET| DIŞ HABERLER 2023 yılında 16 yaşındaki öğrencisiyle üç kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden yapan 30 yaşındaki Victoria Fowler isimli öğretmen yaz tatilinde olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Mayıs ve Ağustos aylarında ikilinin bir araya geldiği ve öğretmenin öğrencisine müstehcen fotoğraflar gönderdiği ifade edildi.

    30 yaşındaki öğretmen Victoria Fowler'e beş yıl denetimli serbestlik cezası verildi. Seks Suçluları Kaydı'nı imzalaması söylendi ve öğretmenlik lisansını teslim etmek zorunda kaldı.

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