Yaz tatilinde 16 yaşındaki öğrencisini müstehcen fotoğraflar göndererek taciz etti! Öğretmen 'tatilde' olduğunu söyleyerek kendisini savundu

MYNET| DIŞ HABERLER 2023 yılında 16 yaşındaki öğrencisiyle üç kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden yapan 30 yaşındaki Victoria Fowler isimli öğretmen yaz tatilinde olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Mayıs ve Ağustos aylarında ikilinin bir araya geldiği ve öğretmenin öğrencisine müstehcen fotoğraflar gönderdiği ifade edildi.

30 yaşındaki öğretmen Victoria Fowler'e beş yıl denetimli serbestlik cezası verildi. Seks Suçluları Kaydı'nı imzalaması söylendi ve öğretmenlik lisansını teslim etmek zorunda kaldı.