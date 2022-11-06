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Yedikleri mantar hastanelik etti! Hayati tehlikeleri sürüyor

06.11.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 6 kişi ormandan topladıkları mantardan zehirlendi. Tedavilerine başlanan aynı aileden 6 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Yedikleri mantar hastanelik etti! Hayati tehlikeleri sürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

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Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. 6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. (AA)

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Ordu mantar

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