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Yeliz Yeşilmen, Chloe Loughnan'ı kızdıracak

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün hacamat paylaşımıyla gündeme gelen ve eleştirilen Yeliz Yeşilmen Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, canlı yayında Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ı kızdıracak açıklamalar yaptı.

Yeliz Yeşilmen, Chloe Loughnan'ı kızdıracak

Yeliz Yeşilmen Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, canlı yayında Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ı kızdıracak açıklamalar yaptı.

İşte o açıklama:

"Chloe'nin Serdar'ı çok sevdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar Serdar Ortaç'a böyle bir yakın, sıcak durduğunu görmedim. Çok soğuk ve ters bir kız. Serdar Ortaç bu hastalık sürecinde keşke kendisine daha iyi gelecek biriyle birlikte olsa. Güzellik falan benim umurumda olmaz.

Sanki Serdar'ı bırakmak istiyor da gidemiyor gibi. Artık vicdan mıdır, aralarında bir anlaşma mı var bilemiyorum. Serdar Ortaç'ı çok eskiden beri tanıyorum. Sırf kadını kaybetmemek için elini kolunu tutmalar, iltifat üstüne iltifatlar... yeter! Kendini ezdirmesin bu kadar.

KIZI HAVAYA SOKTU

Sanki Chloe star, Serdar Ortaç onun yardımcısı gibi duruyor. Kızı havaya soktu. Bunca zamanda bir çocuk yapılırdı. Yazık günah ona da. Gelecek için kendinden bir parça bırakmalı diye düşünüyorum. Çocuk olmadan aile olamazsın. Üzülüyorum Serdar'a. Chloe, şu anda kocasının ismini kullanıyor. Onun isminden faydalanıyor. Bence kız istemiyor. Serdar için üzülüyorum. Kız çok donuk."

Yeliz Yeşilmen hacamat yaptırırken çekilen videosuyu paylaştıYeliz Yeşilmen hacamat yaptırırken çekilen videosuyu paylaştı

Yeliz Yeşilmen kendisiyle ilgili eleştirilere de "Herkes beni sevmek yada güzel şeyler sevmek zorunda değil. 1000 tane kötü yorum geliyor, 10 bin tane iyi. Burada oran önemli. Sosyal medyadan sonra insanlar beni sevmeye başladı. Eskiden dergi ve gazetedeki röportajlarımı okuyup geçiyorlardı. Şimdi insanlar anneliğimi görüyor, evlatlığımı görüyor, yaşam şeklimi görüyor... Beni daha iyi tanıyor" yanıtını verdi.

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yeliz yeşilmen Chloe Loughnan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan

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