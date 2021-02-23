Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeni imajı olay oldu! Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen eşi kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alan Yeliz Yeşilmen son hali ile olay oldu. Yepyeni bir imajla izleyicilerin karşısına çıkan Yeşilmen, son dönemde eşiyle ilgili paylaşımları ve olaylı ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. Aylar önce “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diyerek gözyaşları içinde açıklamalar yapan Yeşilmen son olarak kendisine evlilik yıldönümü hediyesi almayan kocasıyla alakalı bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise Yeliz Yeşilmen’in son hali çok konuşuluyor.

YELİZ YEŞİLMEN GENÇLİĞİ VE SON HALİ

Bir dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Yeşilmen, özellikle Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın ile birlikte rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Yıllardır imajında büyük bir değişiklik yapmayan ünlü isim, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yepyeni imajıyla ekranlara geldi. Şimdi ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılıyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen nereli? İşte detaylar...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

17 Aralık 1978 Adana doğumlu olan Yeşilmen şu anda 42 yaşındadır. İlk olarak Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programıyla yıldızı parlayan ünlü isim, sonrasında rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle şöhretini pekiştirmişti. O dönem foto modellik ve mankenlik yapan Yeşilmen, Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de ve Dansöz filmlerinde de oynadı. Her Şey Yolunda isimli televizyon programında da Tuğba Özay ile beraber ekranlara geldi.