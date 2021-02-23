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Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeni imajı olay oldu! Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen eşi kimdir?

23.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeni imajı olay oldu! Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen eşi kimdir?

Ekranların ilgiyle takip edilen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın bugünkü konukları arasında ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen de vardı. Yeliz Yeşilmen yepyeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni imajıyla çok konuşulan ünlü isimle ilgili araştırmalar da devam ediyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya hesabından eşiyle ilgili olay paylaşımlar yapan Yeliz Yeşilmen’in eşi de oldukça merak ediliyor. İşte detaylar…

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alan Yeliz Yeşilmen son hali ile olay oldu. Yepyeni bir imajla izleyicilerin karşısına çıkan Yeşilmen, son dönemde eşiyle ilgili paylaşımları ve olaylı ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. Aylar önce “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diyerek gözyaşları içinde açıklamalar yapan Yeşilmen son olarak kendisine evlilik yıldönümü hediyesi almayan kocasıyla alakalı bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise Yeliz Yeşilmen’in son hali çok konuşuluyor.

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YELİZ YEŞİLMEN GENÇLİĞİ VE SON HALİ

Bir dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Yeşilmen, özellikle Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın ile birlikte rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Yıllardır imajında büyük bir değişiklik yapmayan ünlü isim, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yepyeni imajıyla ekranlara geldi. Şimdi ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılıyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen nereli? İşte detaylar...

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YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

17 Aralık 1978 Adana doğumlu olan Yeşilmen şu anda 42 yaşındadır. İlk olarak Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programıyla yıldızı parlayan ünlü isim, sonrasında rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle şöhretini pekiştirmişti. O dönem foto modellik ve mankenlik yapan Yeşilmen, Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de ve Dansöz filmlerinde de oynadı. Her Şey Yolunda isimli televizyon programında da Tuğba Özay ile beraber ekranlara geldi.

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Sonrasında şarkıcılık kariyerine adım atan Yeşilmen Tat Beni, Elemtere Fiş ve Fıstık Çıkı Çıkı adlı albümlerini çıkardı. Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında ise; Çarli İş Başında, Aşkım Aşkım, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler Kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar bulunuyor.

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Yeliz Yeşilmen’in eşinin kim olduğu da oldukça merak ediliyor. Ali Uğur Akbaş ile 2010 yılında beri evli olan Yeşilmen’in Birbey ve Asya Tuana adında iki çocuğu bulunuyor.

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