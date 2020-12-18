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Yellowstone Ulusal Parkı- Patlayan su havuzu - Dünya’nın ilk ulusal parkı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Yellowstone Ulusal Parkı- Patlayan su havuzu - Dünya’nın ilk ulusal parkı

Dünyanın en önemli sit alanlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Parkı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Yılda yaklaşık 4.3 milyon turistin ziyaret ettiği eşsiz güzellikteki bu park Amerika Birleşik Devleti gezilecek yerler listesinin başında geliyor.

1 Mart 1872’de dönemin ABD Başkanı Ulysses S. Grant’ın imzasıyla ABD’nin ve dünyanın ilk ulusal parkı olma özelliğini kazanan Yellowstone Ulusal Parkı (Yellowstone National Park), Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinin kesiştiği noktada yer alıyor. Büyüklüğü yaklaşık olarak 8987 kilometre kare olan Yellowstone Ulusal Parkı’nın %96’sı Wyoming’de, %3’ü Montana’da ve %1’lik bir kısmı da Idaho eyaletinde bulunuyor.

dünyanın en büyük süperyanardağı yellowstone

EŞSİZ BİR GÜZELLİK - PATLAYAN SU HAVUZU

Yellowstone Ulusal Parkı’nın içerisinde üç yüzden fazla gayzer (bunların en ünlüsü her doksan bir dakikada bir püsküren Old Faithful’dur), iki yüz doksandan fazla da irili ufaklı şelale var. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı Yellowstone Ulusal Parkı’nda ve bu sıcak su kaynaklarının sayısı on bini aşıyor. ABD’nin en büyük, dünyanın ise en büyük üçüncü kaplıcası olan Grand Prismatic Spring de Yellowstone Ulusal Parkı’nda yer alıyor.

yellowstone yanardağı

Yalnızca yer altı kaynakları değil parkın ev sahipliği yaptığı canlı türleri de oldukça çeşitli. Kuşlar, balıklar, sürüngenler, memelerin yüzlerce türü Yellowstone Ulusal Park’ını yuva olarak benimsiyor. Parkta özellikle Kuzey Amerika Boz ayısı, bizon, antilop, çakal ve vaşaklar yoğunluğu ile göze çarpıyor. Yellowstone Ulusal Parkı bizon sürüsü, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski ve en büyük bizonu sürüsü.

yellowstone patlayan havuz

Maalesef parkta her yıl orman yangınları meydana geliyor. Özellikle 1988’deki büyük orman yangınlarında parkın yaklaşık üçte biri yandı. Parkta ayrıca bin yedi yüzden fazla ağaç ve diğer vasküler bitki türleri yer alıyor. Bunların dışında egzotik sayılan yüz yetmiş tür bitki çeşitleri de var.

yellowstone dünyanın ilk ulusal parkı

DOĞANIN İÇİNDE YAPILABİLECEK BİR SÜRÜ AKTİVİTE

Yellowstone Ulusal Parkı doğal güzelliklerinin yanında ziyaretçilerine bir çok aktivite yapma imkanı da sunuyor. Bu ulusal parkta yürüyüş, kamp, tekne gezisi, balık tutma gibi aktiviteler yapabiliyor. Burada yapılamayacak tek aktivite Avcılık !

dünyanın en büyük volkanı

Ziyaretçilerin en yoğun olduğu zaman Temmuz ayı olup, yaşayan bir canlı gibi olan parkta bu dönemlerde 3500-4000 arasında kişi çalışıyor. Parkın içerisinde dokuz otel ve toplamda 2323 otel odası yer alıyor. Parkın içerisinde toplu taşıma ağı bulunmuyor ve ulaşım tur şirketleri aracılığıyla sağlanıyor. Kış aylarında kar motosikletleri ile tur rehberleri eşliğinde turların da düzenlendiği Yellowstone Ulusal Parkı, UNESCO’nun Dünya Mirasları listesinde yer alıyor.

dünyanın en büyük yanardağı

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